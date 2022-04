São Caetano começa a depositar valores do Auxílio Material

Da Redação



02/04/2022 | 10:49



A Prefeitura de São Caetano iniciou ontem o pagamento do Auxílio Material Escolar aos cerca de 22,5 mil alunos matriculados na rede municipal. O benefício será concedido por meio de depósito na conta bancária do pai ou responsável, e deverá ser utilizado para a compra dos itens de material escolar em papelarias do município cadastradas pela Prefeitura.

“Estamos cumprindo o compromisso com a educação pública de nossa cidade e ao mesmo tempo fomentando o comércio local, gerando emprego e renda, que fica em São Caetano”, declarou ontem o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

No Diário Oficial do Município de ontem foi publicada a lista dos materiais escolares que devem ser adquiridos pelas famílias e, no site da Prefeitura de São Caetano, está a lista das papelarias que participam da iniciativa da administração. As escolas também dispõem dessas listas.

Os familiares dos estudantes terão dois meses a contar da data do recebimento do benefício para realizar a compra dos materiais. Na hora da compra, é necessário pedir ao comerciante a emissão de nota fiscal constando o número do CPF do responsável legal, pois será obrigatório apresentá-la à secretaria da escola.



NÍVEL DO ALUNO

Os valores previstos no programa, que pagará entre R$ 60 e R$ 185 (veja na arte acima), dependendo do nível escolar do aluno, serão depositados diretamente na conta bancária dos pais ou responsáveis. A partir de 2023, o recurso será repassado em fevereiro. O valor tem de ser utilizado apenas para adquirir materiais que constam nas listas recomendadas, e que devem ser adquiridos em comércios do município, já que o objetivo da administração é também impulsionar a economia local.

“Além da questão da educação, o benefício pode ajudar no fator econômico da cidade, o que é muito importante. Ainda estamos passando momento difícil (devido à pandemia). Serão quase R$ 4 milhões injetados na nossa economia, nos estabelecimentos cadastrados pela Secretaria de Educação. O comércio começa a se levantar e está precisando de oxigênio”, comentou Auricchio.