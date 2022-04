Ana Carolina Serra deixa governo e sairá a estadual

Sérgio Vieira

Do Diário do Grande ABC



01/04/2022 | 08:09



A primeira-dama de Santo André Ana Carolina Serra, mulher do prefeito Paulo Serra (PSDB), deixou o governo municipal, por imposição do calendário eleitoral. A portaria de desligamento do comando do Fundo Social de Solidariedade foi publicada hoje. Ana Carolina deve ser candidata a deputada estadual. Em seu lugar assume Ana Cláudia de Fabris, que ocupava o posto de diretora do Núcleo de Inovação Social da Prefeitura.

A questão agora gira em torno do partido que Ana Carolina irá se filiar para a disputa. Ainda sem batida de martelo, o fato é que ela deverá estar em uma legenda do arco de aliança do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que tentará a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes na eleição de outubro. A definição sai até amanhã.

Entre os destaques do Núcleo de Inovação Social durante a gestão de Ana Carolina Serra está o Banco de Alimentos, que desde 2017 distribuiu 2.600 toneladas, em um total de 237 mil cestas básicas entregues. No ano passado, foram 1.000 toneladas arrecadas em eventos como o aniversário da cidade, drive-thru de vacinação e Natal solidário.

Uma das principais vitrines do trabalho de Ana Carolina na área de assistência social foi a implementação do Programa Moeda Verde, que hoje atua em 19 locais no município e que até o fim da gestão chegará a 30 núcleos. Até janeiro deste ano foram mais de 600 mil quilos de resíduos recebidos e doados, no período, mais de 120 mil quilos de alimentos.

Além de Ana Carolina, ainda há a expectativa do anúncio de outra saída do governo de Santo André por conta da disputa eleitoral. Como o Diário já anunciou, o secretário de Saúde Márcio Chaves (PSD) deve sair amanhã, prazo limite para desincompatibilização de cargo público. Márcio já teve convite do partido, presidido nacionalmente por Gilberto Kassab, para tentar cadeira de deputado federal. Hoje ele deve conversar com o prefeito de Santo André para oficializar sua saída e tratar da sucessão da pasta.