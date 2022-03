Santo André expande o programa Moeda Verde para mais dois bairros

Renan Soares

Especial para o Diário



31/03/2022



A Prefeitura de Santo André e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) expandiram o programa Moeda Verde para os bairros Nova Centreville e Homero Thon. O evento, realizado ontem, no antigo canteiro de obras do Complexo Cassaquera, no Centreville, contou com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB) e da primeira-dama e presidente do FSS (Fundo Social de Solidariedade), Ana Carolina Barreto Serra, além do superintendente do Semasa, Gilvan Junior. Com a inclusão dos novos locais, a iniciativa agora está presente em 19 comunidades, beneficiando, de acordo com a administração andreense, quase 95 mil moradores, de forma direta e indireta.

“Tem uma coisa muito especial nesse projeto, que, além de ajudar as pessoas das comunidades a levar comida para a mesa, gera essa sensação de pertencimento. Tem também a outra ponta, que é a ambiental. Nós aumentamos em 151% a reciclagem (dos resíduos), podemos contratar e ampliar as cooperativas do nosso aterro municipal, que gerou emprego na outra ponta. Então, é uma engrenagem, um ciclo virtuoso para a cidade do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, mas também na geração de emprego e renda”, avalia Paulo Serra.

O projeto foi idealizado pela primeira-dama por meio do FSS e é coordenado pelo Semasa junto às secretarias da Prefeitura e órgãos do poder público, como o Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) e Ceasa (Centro Estadual de Abastecimento de Santo André). No Moeda Verde, os moradores de Santo André podem trocar resíduos recicláveis, que seriam descartados no lixo, por alimentos hortifrúti, como verduras, legumes e frutas, produzidos por meio dos agricultores urbanos do próprio município. A cada cinco quilos de recicláveis entregues ao projeto, o morador recebe um quilo de alimentos, é possível também realizar a troca de um litro de óleo de cozinha com uso por duas barras de sabão em pedra.

“Com o apoio de uma grande rede de pessoas que acreditaram nesse projeto, estamos aqui, agora, atendendo 19 comunidades de Santo André. Estou muito feliz de estar aqui e com a expansão do Moeda Verde, atingir cada vez mais as pessoas sabendo que no dia a dia, quinzenalmente, a feira da nossa casa está garantida por esse lindo projeto que cuida do meio ambiente e cuida da alimentação, da segurança alimentar das pessoas”, comentou Ana Carolina Barreto Serra, que é a presidente do FSS.

O superintendente do Semasa, Gilvan Junior, destacou a importância da iniciativa e o viés inovador. “O Moeda Verde é um programa que transforma a cidade e a vida das pessoas. Com uma premissa simples, auxiliamos na limpeza das comunidades, ampliamos o sentimento de pertencimento e levamos alimento de qualidade para a população. Por isso, o programa é um sucesso, com reconhecimento nacional”, explica.

As trocas nos núcleos Nova Centreville e Homero Thon serão realizadas quinzenalmente e quem participou da ação de ontem já tem data marcada para retorno: 13 de abril. A expectativa é que 600 famílias sejam impactadas pela expansão do programa nos dois bairros. Desde o início da iniciativa, em 2017, já foram recebidas 600 toneladas de resíduos recicláveis, trocadas por cerca de 120 toneladas de alimentos. A próxima expansão do Moeda Verde está programada para 19 de abril com a inclusão dos núcleos Havana e Vila Sá.

