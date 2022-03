Phil Collins anuncia último show da carreira e choca fãs com estado frágil

30/03/2022 | 13:11



O fim de uma era! Aos 71 anos de idade, Phil Collins deixou milhares de fãs tristes ao fazer o último show da carreira. O bateria da banda britânica Genesis, se apresentou na O2 Arena, em Londres, e encerrou a The Last Domino Tour com a presença de Peter Gabriel, o ex-vocalista do grupo.

- Hoje é uma noite muito especial, é a última parada da nossa turnê. Este é o último show do Genesis, anunciou o pai de Lily Collins.

Sofrendo com problemas na coluna após uma série de cirurgias na coluna, Phil chocou o público com o estado frágil. O cantor precisou ficar sentado em uma cadeira durante todo o espetáculo e não tinha forças nem mesmo para pegar as famosas baquetas que, no passado, indicavam que momentos históricos na bateria estavam por vir.

- Agora vou ter que arranjar um emprego sério, brincou.

Apesar da dificuldade, o artista entregou vocais potentes e interagiu com os fãs a todo momento. Além dos problemas na coluna, que surgiram há 15 anos quando uma lesão na vértebra do pescoço afetou os nervos, Collins também luta contra a pancreatite aguda