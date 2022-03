Dérbi regional pelo Paulista de Futsal tem vitória andreense: 2 a 1

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/03/2022 | 09:39



No primeiro dérbi regional no Futsal em 2022, melhor para o Santo André FC/ Intelli sobre a AD São Bernardo, ontem à noite, no Noemia Assumpção, pelo Campeonato Paulista. O time andreense venceu por 2 a 1, conquistando o primeiro triunfo na competição. Já os são-bernardenses sofreram o segundo revés.

Os dois gols do Santo André foram marcados ainda na etapa inicial, por Ronaldinho e Giovanny. O São Bernardo conseguiu diminuir na segunda etapa, com Weslley, mas a reação parou por aí, perdurando o triunfo dos donos da casa.

Agora o Santo André volta suas atenções para o segundo compromisso pela Liga Nacional de Futsal. Depois de estrear com vitória por 3 a 0 sobre o Atlântico-RS, de Erechim, desta vez terá mais um tradicional adversário pela frente: Carlos Barbosa-RS, sábado, às 13h15, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo ­ a equipe andreense não pode mandar jogos da competição no Noemia Assumpção em razão das medidas mínimas da quadra exigidas pela Liga. Já o São Bernardo volta à quadra pelo Paulista na segunda-feira, quando recebe o Corinthians, às 20h30, no Poli.