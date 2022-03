Caio Castro assume namoro com modelo Daiane de Paula

28/03/2022 | 16:09



Caio Castro confirmou neste domingo, 27, que está namorando a modelo e bailarina do Faustão Daiane de Paula. O ator assumiu o relacionamento com uma foto compartilhada em suas redes sociais.

Na imagem, ele aparece abraçado com ela no festival do Lollapalooza, que aconteceu em São Paulo no último final de semana. Na legenda, escreveu: "É leve, né. Namorada."

Daiane namorou com o ex-BBB 19 Gustavo de Léo Soares entre 2017 e 2018. Caio estava solteiro desde o ano passado, quando terminou seu relacionamento com Grazi Massafera.