Região tem 683 empregos nesta semana

28/03/2022 | 07:00



As cidades do Grande ABC oferecem 683 oportunidades de trabalho nesta semana. São Caetano é o destaque, com 279 vagas. Em seguida estão Mauá (101), São Bernardo (95), Rio Grande da Serra (72), Ribeirão Pires (63), Santo André (44) e Diadema (29).

Os cargos oferecidos em São Caetano estão disponíveis no Portal do Emprego da Prefeitura. Já em Mauá, o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), com 101 postos, funciona nos dias úteis das 8h às 17h, na Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz. Em São Bernardo, com 95 vagas, há 15 cargos de jovem aprendiz e 13 para servente de obras. A CTR (Central de Trabalho e Renda) da cidade fica na Rua Padre Lustosa, 48, no Centro, com atendimento de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e às sextas-feiras, das 8h às 15h. Rio Grande da Serra possui 72 cargos e o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) fica na Rua Prefeito Carlos José Carlson, 280, e fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O PAT de Ribeirão Pires está localizado na Avenida Capitão José Gallo, 55. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h, com distribuição de senhas até as 14h30. Em Diadema, o cadastro é feito no site emprega.diadema.sp.gov.br para as 29 vagas, que incluem postos para pessoas com deficiência. Por fim, Santo André tem 27 vagas e é necessário agendar atendimento pelo número 4433-0776, de segunda a sexta, das 10h às 16h, no prédio da Prefeitura.