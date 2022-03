Festival Lollapalooza cancela show do Foo Fighters após morte de baterista

26/03/2022 | 15:10



Como você viu, morreu na última sexta-feira, dia 25, Taylor Hawkins, baterista da banda Foo Fighters. A notícia foi revelada pela emissora colombiana Caracol, e confirmada pelas redes sociais do grupo.

O grupo está na Colômbia e se dirigiria ao Brasil para se apresentar no Lollapalooza neste domingo, dia 27, mas segundo a CNN Brasil, o show já foi cancelado pelo festival e ainda não se sabe se outra atração irá tocar no horário que a banda se apresentaria, ou se o palco apenas encerrará as atividades mais cedo.

Nas redes sociais do Lollapalooza ainda não foi feito nenhum anúncio oficial do cancelamento, mas foi publicado uma nota de pesar pela perda do músico:

Estamos absolutamente devastados pela perda do nosso amigo, Taylor Hawkins. Não há palavras para descrever o que ele significou para nós e para todos os fãs de música ao redor do mundo. Nosso amor e apoio incondicionais vão para sua família, o Foo Fighters e toda a sua equipe.

Procurada, a assessoria do festival não se pronunciou até a publicação desta nota.

Ainda não se sabe qual foi a causa da morte de Hawkins, mas em um comunicado oficial emitido pela Secretaria de Saúde de Bogotá diz que recebeu um chamado dizendo que uma pessoa estava sentindo fortes dores no peito. Uma ambulância foi enviada ao local e todas as manobras de reanimação foram feitas, mas sem sucesso.