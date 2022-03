Fernanda Montenegro toma posse na Academia Brasileira de Letras

26/03/2022 | 14:10



Na noite da última sexta-feira, dia 25, Fernanda Montenegro tomou posse na Academia Brasileira de Letras (ABL).O evento ocorreu no Petit Trianon, no Centro do Rio de Janeiro.

Aos 92 anos de idade, a atriz e escritora foi imortalizada com a Cadeira 17 da Academia, que sucede o acadêmico e diplomata Affonso Arinos de Mello Franco.

Emocionada, a atriz discursou no local: Agradeço muito, com meu coração e minha razão, estar sendo aceita por esse elenco que é protagonista referencial da nossa mais alta cultura, que é a ABL.

Para a noite tão especial, diversos artistas marcaram presença para prestigiar à artista, como Fernanda Torres, filha da atriz, Ary Fontoura, Tony Bellotto, Malu Mader e Débora Block.