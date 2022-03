S.Bernardo FC sai na frente, mas leva a virada do São Paulo

Dérek Bittencourt



22/03/2022 | 23:17



Em um misto de ousadia e covardia, esta aliada à irresponsabilidade de Paulinho Moccelin, o São Bernardo FC acabou eliminado pelo São Paulo, na noite desta terça-feira, 22, em jogo único pelas quartas de final do Paulistão. O Tigre foi valente, chegou a abrir o placar, mas recuou demais, chamou o adversário para cima, levou o empate, na sequência teve o atacante expulso e, no fim das contas, completamente entregue, sofreu mais três gols: 4 a 1.

Resta ao São Bernardo FC torcer por vitórias do Red Bull Bragantino sobre o Santo André, nesta quarta, e do Ituano sobre o Palmeiras, na quinta, para ainda tentar o título do Troféu do Interior e a consequente vaga na Copa do Brasil – o Tigre entraria diretamente nas semifinais do torneio dos caipiras. Já o São Paulo aguarda o adversário das semifinais, que sairá dos jogos desta quarta e quinta-feira.

O Aurinegro teve a primeira oportunidade, com Igor Fernandes, que parou em boa intervenção de Jandrei. A partir daí, o Tricolor manteve o controle das ações durante todo o tempo. Entretanto, sentia dificuldades em superar o goleiro Alex Alves, em noite inspirada. O arqueiro do São Bernardo FC fez pelo menos sete grandes defesas, em finalizações das mais variadas – chute de longe, arremate à queima-roupa e até mesmo tentativa de bicicleta. E quando o goleiro errou e perdeu no corpo para Luciano, ainda contou com a sorte quando Nestor invadiu a área e isolou por sobre o gol.

Na etapa final, o time do Grande ABC tentou pressionar a saída de bola são-paulina e deu resultado. Aos sete minutos, Cristovam ganhou de Reinaldo, serviu Matheus Davó, que tentou duas vezes e ficou com a sobra para bater na saída de Jandrei: 1 a 0.

O gol fez com que a torcida são-paulina pressionasse Rogério Ceni, que mexeu no time. Deu resultado. Wellington, Calleri e Rigoni deram mais fôlego ao time. E foi justamente a partir de um cruzamento de Rigoni que Rodrigo Nestor recebeu com liberdade, mandou no canto e se redimiu: 1 a 1.

Praticamente no lance seguinte, Paulinho Moccelin fez falta infantil, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. A partir dali, o São Bernardo FC desmoronou. E o São Paulo aproveitou. Aos 37, em jogada ensaiada na cobrança do escanteio, Pablo Maia recebeu na entrada da área e soltou o pé, no ângulo: 2 a 1. Aos 42, em ação de dois jogadores que entraram na etapa final, Nikão serviu Marquinhos, que mandou no canto: 3 a 1. E, aos 46, Calleri recebeu cara a cara com Alex Alves e definiu: 4 a 1.