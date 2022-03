FUABC espera resposta de recurso de Santo André

Sérgio Vieira

Do Diário do Grande ABC



22/03/2022 | 08:34



A presidente da FUABC (Fundação do ABC), Regina Maura Zetone, disse que aguarda para esta semana a resposta do recurso impetrado pela entidade no processo licitatório da Prefeitura de Santo André para gerenciar, operacionalizar e executar a rede de emergência e urgência do município. O prazo de análise acaba na quinta-feira. Segundo ela, há inconsistências no processo que definiu como primeira colocada a SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), instituição ligada à Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), seguida pela FUABC. "Entendemos que houve uma avaliação bastante benéfica à SPDM. Vamos aguardar a análise dos técnicos, mas a gente tem esperança de conseguir reverter essa decisão, que no nosso entendimento teve equívocos", disse. A Fundação atua na gestão da saúde de Santo André há pelo menos 30 anos.

O chamamento público para a escolha da entidade foi aberto em junho de 2021. Em outubro, o Diário mostrou que oito organizações sociais de saúde manifestaram interesse em participar da disputa. Pelo documento, a Prefeitura estima gastar R$ 213,1 milhões ao ano (R$ 17,7 milhões mensais).

Regina também falou sobre a análise dos contratos de prestação de serviço entre as mantidas da instituição de saúde, iniciada desde que tomou posse na FUABC, em 13 de janeiro. "Havia muitos contratos emergenciais, principalmente por causa da pandemia. Agora estamos refazendo as licitações, principalmente as de serviços médicos", explicou a dirigente. "Não dá mais para ficar prorrogando os emergenciais", afirmou. Ela citou contratações em São Paulo, Mogi das Cruzes, Santos e Diadema como exemplos de necessidade de novos processos licitatórios.

A presidente da FUABC também afirmou que seguirá fazendo visitas às unidades de saúde administradas pela entidade, que tem como mantenedoras as prefeituras de Santo André, São Bernardo e São Caetano. Desde que tomou posse, já visitou equipamentos no Grande ABC, em Mogi das Cruzes e na Capital. Segundo ela, a Fundação também vem participando de outros processos licitatórios, a maioria ligada a equipamentos do governo do Estado, e aguarda os resultados.