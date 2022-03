Futebol do Grande ABC corresponde e decepciona

Dérek Bittencourt



22/03/2022 | 00:01



Logo no início das séries A-1, A-2 e A-3 do Campeonato Paulista, disse aqui neste espaço que os cinco times do Grande ABC tinham condições de se classificar na primeira fase dos respectivos torneios que disputam. No entanto, se São Bernardo FC, Santo André e EC São Bernardo atenderam minhas expectativas, Água Santa e São Caetano decepcionaram bastante. Tigre e Ramalhão começam hoje e amanhã, respectivamente, suas caminhadas nas quartas de final da elite, enquanto o Cachorrão ainda tem pela frente a última rodada da primeira fase. O Netuno, por sua vez, ao menos permaneceu na Primeira Divisão paulista, enquanto o Azulão fracassou e seguirá por mais uma temporada no segundo nível estadual.

Começando por aqueles que não avançaram, o Água Santa foi muito prejudicado por lesões, que tiraram de combate peças fundamentais para o técnico Sérgio Guedes – antes deste ser demitido –, sobretudo o meia Luan Dias, que regressou após empréstimo do Goiás e seria o titular da camisa 10 diademense. Outros atletas também acabaram indo parar no departamento médico, como Emerson e Cristiano, que tiveram boas apresentações com a camisa do Netuno. Já o atacante Caio Dantas, que deverá seguir para o Cruzeiro por empréstimo, não rendeu o que se esperava. Ainda assim, o representante de Diadema ainda luta pelo Troféu do Interior, naquele que pode ser seu primeiro título profissional. No São Caetano, a troca de técnico logo no início da competição – Max Sandro foi demitido após a segunda rodada – fez com que a equipe demorasse a engrenar. E mesmo quando isso aconteceu, pareceu ter perdido o fôlego. Tanto que, da mesma forma como ascendeu ao G-8, caiu à zona intermediária da tabela, onde finalizou a A-2. A diretoria promete que vai brigar pelo topo na Copa Paulista. Vamos aguardar.

Virando a chave para os classificados, honestamente acredito que São Bernardo FC e Santo André têm chances de desbancar São Paulo e Red Bull Bragantino. Isso porque o Tricolor ainda não engrenou na temporada, enquanto o time de Bragança Paulista vem oscilando muito. Confio nas estratégias que Márcio Zanardi e Thiago Carpini vão armar para, pela primeira vez na história, o Grande ABC ter dois semifinalistas de Paulistão. E sigo confiando no acesso do EC São Bernardo na A-3. O trabalho de Renato Peixe somado aos gols de Bosco vêm dando resultado.

ROSTOS FAMILIARES

O Santo André FC, que até outro dia era Santo André Futsal, vai realizar hoje à noite, no Ginásio Noêmia Assumpção, um evento de apresentação de suas equipes de quadra, da base ao profissional, masculina e feminina – com apresentação de Letícia Beppler, do Estádio 97, e Luciano Luiz, participações do rapper Dexter e do youtuber Lucaneta; a entrada do público é permitida mediante troca por um quilo de alimento. Além disso, também promete revelar algumas das pessoas que estão por trás do projeto do futebol de campo, que inicialmente será voltado para captar, lapidar e dar oportunidade para jovens (ou seja, voltado às categorias inferiores), revelado em primeira mão por este Diário há algumas semanas. E são rostos conhecidos, sobretudo da torcida do Ramalhão, casos dos ex-jogadores Adauto, Galego e Fábio Reis, que vão integrar coordenação e comissão técnica. Outro que vem sendo especulado como integrante é o preparador físico Danilo Augusto, braço direito de Rogério Ceni no São Paulo FC, é andreense e também já trabalhou no EC Santo André. O fato de tantos ex-ramalhinos estarem no desenvolvimento deste novo planejamento vem causando certo desconforto pelos lados do Jaçatuba.

Aliás, já com a nova nomenclatura no material esportivo, o Santo André FC conquistou o título da Copa Uniube, em Minas Gerais. A equipe andreense venceu Taubaté (3 a 1), América-MG (5 a 1) e Praia Clube (5 a 2). O resultado foi bastante expressivo na preparação da equipe, sob comando de Bruno Silva, para as competições da temporada 2022, sobretudo a Liga Nacional. O time passou por pequena reformulação, mas segue contando com algumas das principais peças, entre elas Xaropinho e Mancine, atletas que estão no elenco desde o início do projeto.

EM ALTO NÍVEL

A equipe de Counter-Strike: Global Offensive do São Caetano Esports mudou o destino – inicialmente iria para a Espanha – e já está na Alemanha para se preparar para o RMR das Américas, que acontece em abril, em Bucareste, na Romênia, e dará vaga ao Major da Antuérpia, na Bélgica. Os cinco jogadores mais o técnico Kaos utilizarão neste período as instalações da 1337camp, local destinado a equipes profissionais de esportes eletrônicos e que conta tanto com espaços destinados a treinos e jogos quanto dormitórios, locais para alimentação e lazer. A estrutura, inclusive, já recebeu outras equipes brasileiras, casos da Fúria e do MiBR, e recentemente foi casa da argentina 9z. A escolha de um país do Velho Continente para realização dos treinos tem dois motivos principais: enfrentar adversários mais qualificados e em condição de igualdade de conexão – quando jogam contra europeus a partir do Brasil, os brasileiros acabam com o desempenho prejudicado pela taxa de latência, o popular ping, que interfere no envio de dados de um dispositivo para um servidor (no caso, da Europa) e retorno dos mesmos do servidor para o dispositivo. Boa sorte, Azulão!