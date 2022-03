Renan Soares

Faleceu na última segunda-feira (14), a sambista são-caetanense Rose Calixto, aos 60 anos. A intérprete sofria as consequências de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) como a perda de parte dos movimentos e da voz e voltou a ter um AVC, em outubro do ano passado, após quatro meses no hospital, Rose foi a uma clínica de reabilitação, onde voltou a ter problemas de saúde, o que resultou na volta aos hospitais. Em 2020, o Diário visitou Rose e acompanhou o dia a dia da sambista e mostrou as dificuldades sofridas por ela na época. Ela deixa quatro filhos.

Conhecida por seu vozeirão grave, já se destava nas festinhas das escolas, a artista começou sua carreira em 1993, se apresentou em diversos festivais como o primeiro Festival de São Caetano e o Festival A voz de Ouro. Seguiu sua carreira como cantora sambista, já abriu shows para grandes artistas como Leci Brandão, Milton Nascimento e Jair Rodrigues, a artista também é a fundadora da escola de samba Imperatriz de Nova Gerty e é considerada uma das pioneiras como quando o assunto é ser intérprete do carnaval na região, também performou junto ao grupo “Esquema Trinta” de Osvaldo Pepê. Além disso, Rose interpretava músicas da MPB (Música Popular Brasileira) por diversos circuitos culturais junto ao Grupo Bossa Trio.

De acordo com seu filho, Ícaro Fernando, 32 anos, a mãe teve uma parada cardíaca em decorrência dos problemas de saúde apresentados nos últimos anos, o velório foi realizado nesta terça-feira (15) no cemitério vertical Phoenix Memorial. A missa de sétimo dia será realizada na segunda-feira (20) às 10h na Igreja Matriz Sagrada Família, na Praça Cardeal Arco-Verde, no Centro de São Caetano, e será transmitida nas redes sociais da paróquia no Facebook e Youtube. “Se foi uma guerreira, deixa um legado para a MPB e samba, além de ter criado seus quatro filhos”, disse Ícaro.