Sindicato diz que atraso no Focus se deve à operação padrão de servidores do BC

21/03/2022 | 08:55



O presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), Fabio Faiad, disse na manhã nesta segunda-feira, 21, que o atraso na divulgação da Pesquisa Focus de hoje se deve à operação padrão dos servidores da instituição. O BC informou que o relatório, que normalmente é divulgado por volta de 8h25, só será publicado às 10h.

Os funcionários do BC farão uma nova assembleia na terça-feira (22) para deliberar sobre uma greve geral. A categoria quer um reajuste salarial de 26,3%, além da reestruturação da carreira de analistas. O sindicato cobra uma reunião com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, nos próximos dias. Os servidores também querem que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, envie um ofício ao Ministério da Economia e ao presidente Jair Bolsonaro cobrando o reajuste.

O BC não confirmou a motivação do atraso na publicação da Focus e respondeu apenas que não fará comentários sobre o assunto. Estão marcadas para esta semana outras divulgações importantes, como a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) nesta terça às 8h, e o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) na quinta-feira (24) também às 8h.