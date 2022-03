No BBB22, Laís reclama de indicação de Arthur Aguiar ao paredão: Sempre tenta me diminuir

21/03/2022 | 08:10



Surpreendendo um total de zero pessoas, Arthur Aguiar - líder da semana no BBB22 - indicou Laís ao paredão no último domingo, dia 20. Durante conversa com aliados no game, a sister revelou que não gostou do discurso do ator durante o ao vivo.

- Eu sempre me sinto diminuída, disse Laís.

- Toda vez ele vira pra mim e fala: você não sabe do que está falando, como se só ele soubesse. Pode perceber, concorda Eslovênia.

E Laís continua:

- Agora, ele virou e disse: você fica criando coisas que não existem. O que eu falei que não existe? Aí ele falou alguma coisa de raso.

- Acho que ele fala isso é porque você pega uma parte, tu interpreta. Ele quis falar que você pega algo, interpreta e cria, diz Eslô.

- Mas, pra mim, ele não pode estar criando coisas também? Pode ser o inverso também, entendeu? Não é só ele que pode interpretar e a interpretação ser certa. Aqui não pode ser certo ou errado. O público interpreta da forma que quiser também; Não existe certo e errado. Ele falou que fico dando show... Se ele considera um show, não dou só no ao vivo, o que eu fiz na sala foi um show e não foi ao vivo, completa a sister relembrando briga após ser colocada no castigo do monstro pelo rival.

Relação de Gustavo e Arthur continua rachada

Arthur está com a esperança que Gustavo volte a ser um aliado após a possível saída de Laís do programa. Mas, parece que o brother não está muito propenso a seguir essa previsão.

Em conversa com Laís, após a formação de paredão, Gustavo criticou o ator:

- Ele fala bonito, sempre se utilizando de argumentos que o favorecem.

O advogado ainda pontuou que Pedro Scooby tentou amenizar a relação dos dois, após a briga envolvendo Lucas, mas que para ele não funcionou muito.

- Depois da gente ter se falado e tal, o Scooby chamou a gente pra se acertar e tal, e falei: respeito comigo ele sempre vai ter. Claro que ficou um clima estranho depois, mas é natural. [...] Quando eu trabalhei no tribunal, falava com todos os tipos de pessoas. Eu sou esse tipo de gente, não vou ignorar ninguém. Pode ter certeza que, da minha parte, a convivência vai continuar. bom dia, trocar uma conversa ou outra, mas a gente pensa diferente. Ele acha que não fez nada de errado, e eu acho que ele fez.

O participante da Casa de Vidro então dispara:

- Eu não vi ele pedindo desculpas para ninguém nesse programa ainda.

E Laís concorda:

- Ele nunca vai pedir desculpas pra alguém aqui. Ele nunca acha que tá errado, vai sempre tentando reverter uma coisa ou outra contra a pessoa.

Mais tarde, o casal começou a conversar sobre uma possível saída de Laís. E Gustavo diz que vai ficar perdido sem a médica.

- Não vai ficar perdido. Nem pensa assim, rebateu Laís.

- É que você é meu ponto de equilíbrio. Se eu perder vou ficar maluco, explicou Gustavo.