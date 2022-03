O alerta das chuvas

Do Diário do Grande ABC



21/03/2022 | 00:04



Os temporais que castigam o Brasil no terceiro mês são tão presentes no imaginário popular que inspiraram o músico carioca Tom Jobim a compor Águas de Março. De tão marcante, parte da letra – “são as águas de março fechando verão” – é tomada como verdade meteorológica, embora especialistas em análise climática contestem. “Mesmo no outono ainda podemos ter períodos de chuva”, assegura a meteorologista Juliana Hermsdorff em entrevista ao Diário, alertando que o início da nova estação, ontem, não livra o Hemisfério Sul do planeta, onde está localizado o Grande ABC, das ameaças associadas aos pés-d’água. Ainda que libertasse, não seria o caso de esquecer o assunto.

É preciso reconhecer que os estragos e tragédias provocados a cada verão, na região ou em qualquer outra localidade, não são resultados da falta de ação dos atuais políticos, mas frutos de longos anos de descaso administrativo. O que, também é necessário dizer, não exime quem está no poder. Pelo contrário. A constatação deve aumentar neles o senso de responsabilidade com as futuras gerações que o cargo impõe. Desenvolver políticas públicas para evitar a ocupação de terrenos sujeitos a enchentes e deslizamentos de terra e investir em projetos destinados a conter a vazão dos cursos d’água que cortam as cidades do Grande ABC são ações que devem ser executadas de imediato. Sem delongas.

As mudanças climáticas em curso no planeta começam a alterar o ciclo das águas, com impactos ainda desconhecidos em seus detalhes. Mas já é sabido que o aquecimento global deve ampliar tanto a intensidade quanto a ocorrência de tempestades e ciclones.Se nada for feito – agora, não depois – para reduzir a vulnerabilidade dos municípios, as consequências certamente serão funestas. Gestores das sete cidades têm a obrigação de preparar o Grande ABC para o imenso desafio que avança a passos largos. O desrespeito do homem ao meio ambiente já está cobrando seu preço, inclusive o de tornar obsoleta uma das mais significativas canções da MPB (Música Popular Brasileira).