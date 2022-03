BC reabrirá Bolsa de Moscou de forma parcial após quase um mês suspensa

20/03/2022 | 11:00



O Banco Central da Rússia decidiu retomar as negociações de títulos de empréstimos federais amanhã, dia 21, na Bolsa de Moscou. A decisão marca a reabertura parcial da bolsa de valores local após suspensão no dia 24 de fevereiro, quando a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia.

As negociações vão ocorrer das 04h00 às 05h00 (de Brasília, ou entre 10h00 e 11h00 no horário local) em "modo de leilão separado", e depois das 07h00 às 11h00 (ou 13h00 às 17h00 em Moscou) "no formato habitual", segundo informou o BC russo em comunicado.

Vendas a descoberto serão proibidas e os horários de operação para os próximos dias serão anunciados em breve, completou a entidade.