Kanye West é proibido de participar do Grammy 2022

20/03/2022 | 10:10



Parece que a vida de Kanye West anda mesmo de cabeça para baixo tudo porque o rapper anda sendo foco de diversas polêmicas e parece também que não ligando muito para isso. E o mais novo bafafá que ele se enfiou foi que ele está proibido de fazer uma apresentação em um evento.

Sim, pois é! Kanye West arrumou mais uma dor de cabeça pra chamar de sua e segundo informações do site The Blast e confirmada pela The Variety, o cantor está proibido de se apresentar durante o Grammy 2022.

O motivo para isso estar acontecendo é por conta dos últimos barracos que ele tem promovido e por seu comportamento preocupante. Caso você não tenha visto, West teve a sua conta do Instagram recentemente suspensa por conta de acusações que fez contra um humorista e em sua ex-esposa, Kim Kardashian.