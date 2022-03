Auricchio critica saída de Alckmin do PSDB na reabertura do Cespro

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



20/03/2022 | 07:59



Durante a reinauguração do Cespro (Centro Esportivo e Social Prosperidade) João Morselli, ontem, no bairro Prosperidade, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB) lamentou a filiação de Geraldo Alckmin no PSB. Nesta semana, o ex-governador revelou nas redes sociais que será indicado como vice na chapa de de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial.

"Acho uma perda irreparável para o PSDB a saída do exgovernadore temo pela biografia dele que está na chapa do ex-presidente Lula", destacou.

Alckmin deixou o PSDB em dezembro do ano passado, após 33 anos de serviços prestados ao partido. A cerimônia de filiação ao PSB está marcada para ocorrer na próxima quarta-feira, em Brasília.

O chefe do Executivo de São Caetano avaliou a decisão do ex-governador após a reinauguração do Cespro, no bairro Prosperidade.

A Prefeitura entregou o equipamento totalmente reformado, com a quadra de areia revitalizada, nova academia ao ar livre, asfalto para caminhada e a revitalização das salas de balé, judô e capoeira. Além da pintura e paisagismo, foram construídos novos sanitários e feita a troca do maquinário da piscina, que possibilita a sua reabertura. As intervenções entregues ontem são continuidade da primeira parte do projeto de revitalização do local, finalizada em julho de 2020.

"Aqui (no bairro Prosperidade) é produzido uma grande parte da riqueza de São Caetano, então, precisamos nos dedicar nas questões de educação, saúde e lazer e aqui (no Cespro) é muito mais do que um centro esportivo. É um centro de lazer", declarou o prefeito. O local recebeu investimento municipal de R$ 244.180 e vai beneficiar todos os moradores do bairro, que tem cerca de 3.000 habitantes.

O equipamento ainda recebeu obras de acessibilidade, com adaptação para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. No local, serão iniciadas avaliações funcionais de pessoas com deficiência inscritas no Programa de Iniciação ao Esporte Adaptado, iniciativa da ADD (Associação Desportiva para Deficientes) em parceria com a Prefeitura. O programa vai promover atividades físicas com a finalidade de despertar o gosto pela prática paradesportiva em crianças, jovens e adultos.

O Cespro é aberto ao público e funcionará de segundafeira a sábado, das 8h às 22h e aos domingos, das 8h às 18h.