Prefeitura de Diadema retoma o programa Adolescente Aprendiz

Da Redação



19/03/2022 | 15:16



"Depois que você adquire conhecimento, ele é seu e se transforma numa ferramenta para você conseguir destravar cada um dos problemas que aparecem na sua realidade". Este foi um dos recados dados pelo cantor Emicida aos 500 estudantes da Rede Pública Municipal que farão parte do Novo Adolescente Aprendiz. O programa da Prefeitura de Diadema começou oficialmente ontem, em aula inaugural realizada no Teatro Clara Nunes.

A mensagem enviada por Emicida foi gravada em outubro do ano passado, quando o programa acabara de se transformar em lei municipal com aprovação unânime da Câmara de Vereadores, mas pela primeira vez foi vista e ouvida por todos os jovens entre 14 e 17 anos que se inscreveram nesta primeira etapa do programa - a previsão é que outras 200 vagas sejam abertas até o final do ano.

"Com essa capacidade de não cair em qualquer xaveco e criar pontes que superem as barreiras que aparecem na nossa vida é que a gente vai transformando o mundo num lugar melhor, firmão? Acredito em cada um e cada uma de vocês. Torço, luto e tamo junto. Valeu Secretaria de Educação de Diadema, força, até a vitória. Valeu juventude que está no programa Adolescente Aprendiz, tamo junto", reiterou o músico, um dos grandes incentivadores da políticas sociais e fomento à cultura do país.

Na aula inaugural, estiveram presentes o prefeito José de Filippi Júnior, a secretária de Educação Ana Lúcia Sanches, o presidente da Câmara de Vereadores, Josa Queiroz, a secretária de Assistência Social, Márcia Barral, o secretário de Mobilidade e Transportes, Osvaldo Misso, o presidente da Fundação Florestan Fernandes, Maninho.



O programa

O Programa Adolescente Aprendiz tem o objetivo de desenvolver, durante o contraturno nas escolas, ações pedagógicas e o desenvolvimento de habilidades e competências de estudantes entre 14 e 17 anos parar integrá-los ao mercado de trabalho.As atividades nos núcleos habitacionais da cidade, locais onde o programa será ofertado, começam na próxima segunda-feira (21)

Sua aplicação compõe o conjunto de políticas públicas de educação Integral do município. Uma das novidades do novo formato do programa é sua descentralização, levando as atividades para mais perto de onde vivem os adolescentes. As escolas que oferecem o Programa Mais Educação também farão parte do processo de formação dos adolescentes.

O programa está dividido em duas modalidades, o Adolescente Aprendiz Primeiros Passos, para quem tem idade de 14 e 15 anos, e o Adolescente Aprendiz Travessia, voltado ao público com idade de 16 e 17 anos. Nos dois casos os adolescentes deverão frequentar as atividades conforme o calendário anual do Programa.

Os adolescentes atendidos receberão benefício mensal durante o período em que permanecerem sob o respaldo do Programa. Para os beneficiários do Programa Adolescente Aprendiz Primeiros Passos, o valor é de R$ 150. E para os beneficiários do Programa Aprendiz Travessia, o valor é R$ 300.