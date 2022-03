Santos busca empate com a Ferroviária, mas ainda corre risco

Dérek Bittencourt



17/03/2022 | 08:53



Santos e Ferroviária fizeram jogo muito movimentado ontem à noite, na Arena da Fonte Luminosa, em duelo atrasado da décima rodada do Paulistão. E com reviravoltas até os minutos finais, os times empataram por 3 a 3, resultado que aproximou tanto o Peixe quanto a Ferrinha da permanência na elite e ainda favoreceu São Bernardo FC e Santo André em suas lutas pela classificação às quartas de final do Estadual.

Com a igualdade Santos e Ferroviária alcançaram os 11 pontos, deixando a Ponte Preta na zona de rebaixamento, com oito, restando uma rodada para o fim do Paulistão. Caso a vença o Ituano, no sábado (em Campinas), consequentemente santistas e araraquarenses precisarão pelo menos de um empate em seus compromissos frente a Água Santa (na Vila Belmiro) e Mirassol (em Araraquara), respectivamente. Se a Ponte vencer, a Ferroviária empatar e o Peixe perder, pela primeira vez na história o Alvinegro praiano será rebaixado e disputará a Série A-2 do Campeonato Paulista em 2023.

A partida entre Ferroviária e Santos foi adiada para ontem em razão das fortes chuvas em Araraquara no dia em que era para ter sido disputada. Ontem, porém, forte tempestade caiu novamente sobre a Arena da Fonte Luminosa e deixou o campo impraticável, com áreas do estádio alagadas. O apito inicial foi atrasado em dez minutos e, sem chuva e com o sistema de drenagem funcionando bem, a bola rolou.

Logo aos 19 minutos, Marcos Leonardo abriu o placar, mas o gol foi invalidado por impedimento. Aos 27, porém, Lucas Braga recebeu justamente de Marcos Leonardo, mandou às redes e colocou o Santos em vantagem. Aos 32, no entanto, Hygor, de cabeça, deixou tudo igual. Aos 44, Thomaz virou o placar para a Ferroviária, mas, aos 48, Marcos Leonardo tratou de empatar novamente.

Na segunda etapa, os dois times buscaram a vitória. E ela parecia ficar com a equipe de Araraquara, quando, aos 45, Bruno Mezenga converteu penalidade. Porém, aos 47, Léo Baptistão definiu a igualdade no placar: 3 a 3.