Atlético-GO, Ceará, Vila Nova-GO e Portuguesa-RJ avançam na Copa do Brasil

16/03/2022 | 00:07



A cobiçada premiação de R$ 1,9 milhão foi garantida por mais quatro clubes, nesta terça-feira, na sequência da segunda fase da Copa do Brasil. Três mandantes avançaram à terceira fase com vitória: Atlético-GO, Ceará e Portuguesa-RJ. O Vila Nova-GO foi até Campinas e eliminou o Guarani nos pênaltis (5 a 4) depois de empate no tempo normal por 2 a 2.

Na Arena Castelão, em Fortaleza, o Ceará sofreu para eliminar a Tuna Luso-PA após vitória por 2 a 0. O primeiro gol saiu aos 24 minutos do segundo tempo, com Vina aproveitando de cabeça o cruzamento de Nino Paraíba. O segundo também foi de cabeça, marcado por Cléber após escanteio.

Em Campinas, no estádio Brinco de Ouro, o Guarani não soube tirar proveito do fator campo e acabou eliminado nos pênaltis - 5 a 4 em seis cobranças de cada lado - após empate por 2 a 2 no tempo normal. O time paulista saiu na frente, levou a virada e só empatou nos instantes finais. Giovanni Augusto fez os dois gols bugrinos, enquanto Renato Silveira, de cabeça, e Arthur Rezende, de pênalti, anotaram para os goianos.

À noite, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), o Atlético-GO bateu o Nova Venécia-ES, por 2 a 1. Os gols saíram no primeiro tempo: Shaylon fez os dois do rubro-negro goiano, enquanto Carlos Vitor, de pênalti, anotou o gol de honra do time capixaba.

À tarde, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, a Portuguesa despachou outro clube que disputa a Série B do brasileiro. Antes já tinha passado pelo CRB e agora passou pelo Sampaio Corrêa, vencendo por 2 a 0 com gols na parte final do jogo, aos 38 minutos com Leandro Amaro e aos 45 com Patrick.

A terceira fase vai reunir os 20 vencedores da segunda fase, mais 12 clubes já pré-qualificados, em um total de 32 times. Dez já garantiram suas vagas em campo: Cuiabá, Santos, Azuriz-PR, Juazeirense-BA, Coritiba, Ceilândia-DF, Portuguesa-RJ, Atlético-GO, Ceará e Vila Nova-GO.

Nesta semana estão previstos mais sete jogos na quarta-feira e outros três na quinta. Na terceira fase não há vantagem do empate para o time mais bem colocado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Assim, em caso de igualdade no tempo normal do jogo único, a definição da vaga é nos pênaltis.

CONFIRA OS JOGOS DA 2ª FASE:

TERÇA-FEIRA

Portuguesa-RJ 2 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Atlético-GO 2 x 1 Nova Venécia-ES

Guarani-SP (4) 2 x 2 (5) Vila Nova-GO

Ceará-CE 2 x 0 Tuna Luso-PA

QUARTA-FEIRA

16h

ABC-RN x Altos-PI

19h

Moto Club-MA x Tombense-MG

20h30

Globo-RN x Brasiliense-DF

Tuntum-MA x Cruzeiro-MG

Tocantinópolis-TO x Cascavel-PR

21h30

CSA-AL x Paysandu-PA