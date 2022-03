Ibevar prevê inadimplência no varejo com nova alta em março

15/03/2022 | 13:30



A inadimplência deve ter nova alta no varejo este mês, prevê o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar). A estimativa para a taxa média mensal é que fique em 4,35%, aumento de 0,04 ponto porcentual em comparação com a projeção para fevereiro e de 0,01 em relação à taxa realizada em janeiro de 2022.

As estimativas para abril e maio também seguem indicando crescimento da inadimplência, com estimativa de alta para 4,38% o mês que vem e 4,44% em maio, de acordo com o Ibevar.

"O aumento da inadimplência deve-se à corrosão do poder aquisitivo das famílias em decorrência da maior inflação, que segue em alta e apresentando crescimento marginal mês a mês", diz Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Ibevar, em nota à imprensa.

A entidade leva em conta a média entre os índices mínimos e máximos dos atrasos de pagamento acima de 90 dias, em torno de 3,79% a 4,32%.