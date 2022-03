Na Alemanha, índice ZEW de expectativas econômicas despenca a -39,3 em março

15/03/2022 | 07:51



O índice de expectativas econômicas da Alemanha sofreu drástica queda entre fevereiro e março, de 54,3 para -39,3 pontos, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo instituto alemão ZEW. O resultado deste mês ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam recuo do indicador a 3 pontos. Já o índice de condições atuais medido pelo ZEW piorou de -8,1 para -21,4 pontos no mesmo período. Fonte: Dow Jones Newswires.