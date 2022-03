São Caetano firma acordo com Comitê Paraolímpico

Dérek Bittencourt



15/03/2022



São Caetano foi, por alguns anos das décadas de 2000 e 2010, uma das principais potências esportivas da região, do Estado e do País. Casa de medalhistas olímpicos, disponibilizava as melhores estruturas e profissionais nas mais diversas modalidades. Para tentar não só resgatar aquele prestígio como dar atenção a esportes e atletas que por vezes acabam à margem, o Palácio da Cerâmica fechou parceria com o CPB (Comitê Paraolímpico Brasileiro) para a Escola Paraolímpica de Esporte. Consequentemente, promoverá capacitação de profissionais de educação física da rede municipal de ensino para a total inclusão dos alunos com deficiência às atividades esportivas nas escolas, além da abertura de 60 vagas para estudantes da cidade (entre 8 e 17 anos, com deficiência) treinarem no CT Paraolímpico, na Rodovia dos Imigrantes.

“É um programa que amplia a nossa contribuição ao esporte paraolímpico brasileiro e à qualidade de vida da pessoa com deficiência. Nossas ações no setor vão se multiplicando. Vamos trabalhando a inclusão esportiva, educacional e todos os demais aspectos, garantindo a inclusão integral da pessoa com deficiência à sociedade”, afirmou o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Participaram do evento o coordenador técnico do CPB, David Costa, a secretária municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, Andréa Alencar, o deputado estadual Thiago Auricchio (PL) e outros políticos.