Região ainda pode ter trio nas quartas de final do Paulistão

Dérek Bittencourt



15/03/2022 | 00:01



O futebol do Grande ABC pode mais uma vez fazer história na elite do futebol estadual. Isso porque os três representantes da região chegam à última rodada do Campeonato Paulista com possibilidade de classificação às quartas de final, fato inédito tanto no atual formato de disputa quanto na história do torneio.

Quem tem a situação mais favorável é o São Bernardo FC, que depende apenas de si para garantir sua vaga. O Tigre, aliás, já poderia ter avançado, caso tivesse vencido a Inter de Limeira. Porém, basta fazer a lição de casa contra o Guarani que estará no mata-mata. De acordo com o site estatístico Chance de Gol, inclusive, o Aurinegro tem 92,2% de probabilidade de classificação.

O Santo André, que ocupa provisoriamente a vice-liderança do Grupo D, ainda depende da realização de um jogo atrasado entre Ferroviária x Santos (amanhã, em Araraquara) para saber exatamente o que precisa fazer. Em caso de empate do Peixe (que soma dez pontos, contra 12 dos andreenses), o Ramalhão precisará vencer a Inter de Limeira, na última rodada. Se os santistas vencerem a Ferrinha, além de triunfar os ramalhinos terão de torcer por tropeço do Santos contra o Água Santa – o Chance de Gol aponta o Santo André com 51,5% de probabilidade de avanço.

Por falar no Netuno, ele não depende só de si e tem a situação mais complicada. Além de vencer o Peixe, o Água Santa (11 pontos) tem de torcer por derrotas da Inter de Limeira (14) e do Guarani (13), que são justamente os adversários dos vizinhos da região. Ou seja, os diademenses estarão torcendo pelo sucesso dos rivais – por isso, o Chance de Gol indica apenas 4,2% de probabilidade de classificação para o representante de Diadema. Aliás, entre os três da região, o Netuno é o único que ainda tem alguma probabilidade de rebaixamento, mesmo que de 0,01%. O Novorizontino já caiu e a Ponte Preta aparece com 88,7% de chance de queda.

MUDANÇA DE DATA

A FPF (Federação Paulista de Futebol) confirmou as antecipações dos jogos dos três times do Grande ABC pela última rodada do Paulistão. Inicialmente, todos jogariam às 16h do domingo. Entretanto, Santo André x Inter de Limeira, São Bernardo FC x Guarani e Santos x Água Santa serão no sábado, no mesmo horário. As alterações foram feitas visando a realização das quartas de final entre terça e quinta-feira. Também foram adiantados Ferroviária x Mirassol, Ponte Preta x Ituano e São Paulo x Botafogo.