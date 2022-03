Preço dos alimentos continuará aumentando

Natasha Jaccoud

Sandro Renato Maskio



14/03/2022 | 07:00



O Brasil fechou 2021 com inflação acima de 10%. Entre grupos que mais influenciaram a elevação estão as despesas com transporte (21,03%), por conta da alta dos preços dos combustíveis; e habitação (13,05%), puxado pelo gás de cozinha e energia elétrica residencial. O grupo de alimentos subiu 7,94% em 2021 influenciado pela escassez de insumos no mercado mundial, pela alta do dólar e ainda a estiagem no País. Este 2022 já começou com pressão inflacionária. O índice geral acumulado até fevereiro somou 1,56%. Especificamente os preços do grupo de alimentos se elevaram 2,41%. Se as expectativas para este ano em relação à inflação eram de melhora, especialmente a partir do segundo semestre, a guerra entre Rússia e Ucrânia alterou demasiadamente este cenário.



Fertilizantes

A Rússia é nosso principal fornecedor de fertilizantes há oito anos. Importamos daquele país tanto matéria-prima de base nitrogenada quanto cloreto de potássio, que são responsáveis por aumentar a produtividade e garantir produtos saudáveis, fornecendo o equilíbrio certo de nutrientes ao solo. Os fertilizantes também auxiliam para que o solo não fique esgotado, o que dificultaria ainda mais o cultivo. No caso de cloreto de potássio o risco é maior, pois importamos quantidades expressivas e apenas quatro países dominam esse mercado. Canadá, Belarus, Rússia e China somam quase 80% da produção mundial. Tanto Belarus quanto Rússia, em função da guerra, reduziram o fornecimento desse produto para o mercado e a escassez tem provocado elevação dos preços. Com isso, agricultores nacionais enfrentarão problemas para comprar este insumo e já repassam o aumento do custo, afetando o preço que consumidores finais encontram nas prateleiras dos supermercados.



Trigo e milho

Também já é possível sentir os efeitos do aumento do preço dos produtos que utilizam trigo e milho em decorrência do conflito. O trigo é um dos grãos utilizados na produção de alimentos, presente em massas, pães, bebidas etc. O Brasil é importante importador mundial desse grão, tendo como principal fornecedor a Argentina. Mesmo que Rússia e Ucrânia não sejam os principais fornecedores, devido à guerra o preço internacional do trigo já subiu consideravelmente. O milho, outro item muito importante na produção de alimentos e na alimentação dos animais (aves e suínos), também tem apresentado elevação da cotação no mercado internacional, sobretudo porque a Ucrânia responde por 16% da produção de milho no mercado mundial.

Essa alta de preço dos alimentos é uma condição especificamente nacional, mas afeta todo o globo. O índice de preços de alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, na sigla em inglês), que acompanha as commodities alimentares mais comercializadas globalmente, atingiu 140,7 pontos em fevereiro, contra 135,4 em janeiro, indicando aumento aproximado de 3,9% apenas em um mês.



Petróleo

Outro efeito provocado pela guerra é a redução da oferta de petróleo no mercado internacional, levando a cotação do barril a subir cerca de 23% no mês encerrado na última sexta-feira.

O efeito da elevação do preço do petróleo transbordará para diversos setores da economia que utilizam seus derivados como insumos de produção. Nesse aspecto, o setor agrícola também será impactado. A elevação dos preços dos combustíveis na semana passada afetará significativamente o custo de transporte dos produtos agrícolas, além de outros insumos. Infelizmente, embora ainda não tenhamos terminado o primeiro trimestre de 2022, parece certo que teremos mais um ano de inflação elevada, com grande chance de superar a inflação acumulada em 2021.