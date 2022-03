Ana Clara e Rodrigo Mussi estão dando um tempo no affair

13/03/2022 | 13:10



Parece que o romance entre Ana Clara e Rodrigo Mussi deu um passo para trás. Segundo informações do colunista Leo Dias, amigos do casal afirmam que eles estão dando um tempo no relacionamento.

Os motivos são vários. Para começar, os dois estão com as agendas bem agitadas, já que Ana grava semanalmente na TV Globo, e Rodrigo ainda está colhendo os frutos do BBB22 com presenças em festas e publicidades.

Além disso, os dois moram em cidades diferentes, Rodrigo reside em São Paulo e Ana no Rio de Janeiro.

Ainda assim, eles se falam no telefone todos os dias e mantém o respeito mútuo.