Não há motivo para mais investimentos de empresas na Rússia, diz secretário

13/03/2022 | 09:22



Secretário do Tesouro do Reino Unido, Rishi Sunak publicou vídeo no Twitter neste domingo, no qual desaconselha investimentos de empresas na Rússia. Segundo ele, as empresas devem "pensar muito cuidadosamente" antes de dar esse passo, diante da invasão militar "bárbara" do regime de Vladimir Putin na Ucrânia.

Sunak elogiou compromissos já adotados por empresas e investidores para retirar investimentos de ativos russos e afirmou estar "bastante claro" que ele apoia qualquer novo sinal nesse sentido. Segundo ele, a intenção do governo do premiê Boris Johnson é "infligir o máximo de dor econômica sobre Putin e seu regime" e parar a violência na Ucrânia.

A autoridade britânica cita compromissos de empresas como BP, Shell, Aviva, M&G e Vanguard, que anunciaram a intenção de reduzir ou acabar com sua presença na Rússia nos últimos dias.

Ainda segundo Sunak, "não há motivo para novo investimento na Rússia", no quadro atual. Mas ele disse que o governo reconhece que para algumas empresas reduzir suas posições no país é um processo de longo prazo, diante das condições do mercado e da capacidade para vender ativos, diante das sanções importas contra a economia russa.