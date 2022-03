Morre Lisete Arelaro, doutora em educação e ex-gestora em Diadema

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



12/03/2022 | 23:31



Morreu neste sábado(12), aos 76 anos, Lisete Regina Gomes Arelaro. Pedagoga e doutora em educação, era professora na USP (Universidade de São Paulo) e chegou a ser diretora da Faculdade de Educação da instituição entre 2010 e 2014. Fez parte da equipe de Paulo Freire durante a gestão de Luiza Erundina (PT), de 1989 a 1992, na prefeitura de São Paulo. Foi secretária de Educação em Diadema entre 1993 e 1996, na primeira gestão do atual prefeito José de Filippi Jr (PT) e de 2001 e 2002, já no segundo mandato do petista.

Foi candidata ao governo do Estado de São Paulo em 2018 pelo PSOL. O diretório do partido em Diadema publicou uma nota lamentando o falecimento da militante. “Fica o legado de luta incansável pela educação pública de qualidade. O PSOL Diadema lamenta, relembrando e celebrando a passagem da professora da Faculdade de Educação da USP pela Secretaria de Educação da nossa cidade. Deixa seu exemplo e muitas saudades! Lisete Arelaro, presente!”

Pelo Facebook, a deputada estadual e presidente da Apeoesp (Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), Professora Bebel, também fez uma homenagem à sua colega de profissão. “Lamento profundamente informar o falecimento da professora Lisete Arelaro, companheira de luta por educação de qualidade e pelos direitos educacionais do povo brasileiro”, escreveu. No ano passado, a professora teve Covid-19. Já há alguns anos, tratava um câncer no estômago, que foi a causa da sua morte.