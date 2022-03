Auricchio vistoria obras de complexo educacional

Aline Melo

do Diário do Grande ABC



13/03/2022 | 07:00



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Junior (PSSB) vistoriou na manhã de ontem as obras do Complexo Educacional do Bairro Santa Maria. Acompanharam a primeira visita técnica do equipamento o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), a secretária de Educação Minéa Fratelli, e o secretário de Obras Iliomar Darronqui.

A obra conta com mais de R$ 25,5 milhões em investimentos e, segundo o prefeito, trata-se do maior aporte já feito no segmento no município. “É a maior construção em educação da história da nossa cidade. Fiquei muito impressionado, positivamente”, afirmou. “Uma escola linda, que vai acomodar quase 1.000 alunos e que deverá ter o início das suas atividades no segundo semestre de 2022”, completou.

O deputado parabenizou o corpo técnico da administração municipal pela obra, que, na sua avaliação, vai constituir um grande ganho para manter a qualidade da educação da cidade.

O futuro Complexo Escolar Profª Eda Mantoanelli deverá contar com escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, sendo que para o nível fundamental estão previstas 20 salas de aula, 16 salas de apoio, oito estúdios, dois laboratórios, uma sala de artes, biblioteca, auditório e sala de exposições, espaço maker, sala de música, sala de dança, refeitório e cozinha, pátios coberto e descoberto, sanitários, sala de professores, administração e área de serviços.

Já para as crianças da Educação Infantil estão sendo preparadas cinco salas de aula, dois berçários, sala multiuso, refeitório e cozinha, pátio coberto, sanitários, sala de professores, administração e área de serviços. O complexo ainda vai contar com duas quadras poliesportivas externas, uma quadra coberta e playground.

A área construída prevista para o complexo escolar é de 9.927,25 m², sendo 708 m² de acréscimo de área referente à nova quadra coberta. O futuro equipamento abrigava uma escola de Ensino fundamental que foi inaugurada em 1968 e é uma das mais antigas de São Caetano. Agora, será também, uma das mais modernas. As obras contemplam a implantação de 15 medidas de sustentabilidade urbana para atendimento aos requisitos de instalação modelo de sustentabilidade do programa Município VerdeAzul, iniciativa de gestão ambiental do Governo do Estado de São Paulo que incentiva a adoção de práticas e instalações sustentáveis pelos municípios.