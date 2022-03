Farmácia oferece aluguel de carro em Santo André

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



13/03/2022 | 07:00



A correria do dia a dia faz com que as pessoas precisem resolver suas demandas da maneira mais rápida possível. As empresas perceberam isso e passaram a oferecer serviços diversos em um único ponto. Exemplo disso são as lojas de conveniência em postos de combustíveis, ou as galerias de lojas ao redor dos supermercados. Em Santo André, os clientes da Drogaria da Coop da Avenida João Ramalho, além de comprar medicamentos ou produtos de perfumaria, vão poder alugar carro.

O estabelecimento firmou parceria com a Kinto, divisão de mobilidade da Toyota, e irá disponibilizar um Corolla Altis híbrido. Por aplicativo, o cliente poderá optar pela locação por hora ou diária.

Este será o primeiro ponto da Kinto fora de uma concessionária da marca japonesa no Estado de São Paulo. “Queremos estar mais perto dos clientes. Já temos esse serviço na Argentina nos postos da YPF. No Brasil, já disponibilizamos no aeroporto de Salvador, na Bahia, e no Chile nos hipermercados Wal Mart”, conta Roger Armellini, diretor comercial da Kinto e de mobilidade da Toyota do Brasil.

“Temos a missão de tornar as drogarias um hub de saúde e eficiência. Nessa unidade, que funciona em uma casa tombada pelo patrimonio histórico, já há uma cafeteria e nada melhor do que também agregar este serviço de mobilidade urbana. Acreditamos que é mais conveniente resolver tudo em um único espaço”, afirma Gustavo Ramos, diretor executivo do negócio Drogaria da Coop.

Para utilizar o serviço, os interessados devem solicitar o modelo Corolla híbrido flex por meio do aplicativo Kinto Share, que está disponível no Google Play (Android) e Apple Store (iOS) e retirar a chave no local.

A plataforma garante ao cliente seguro, suporte 24 horas por dia em sete dias por semana e assistência em viagem já incluídos no pacote adquirido.

Após devolução, o carro será higienizado antes de ser repassado para outro usuário.

O serviço de compartilhamento de carros também está disponível em 63 concessionárias Toyota em todo o Brasil, onde os consumidores podem optar por qualquer modelo do portfólio Toyota e Lexus.