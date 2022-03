Auricchio conhece o projeto do BRT, que passará por S.Caetano

Daniel Tossato



12/03/2022 | 09:23



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), participou de reunião com integrantes da concessionária Next Mobilidade para avaliar o trajeto que será percorrido na cidade pelo futuro BRT-ABC. O chefe do Executivo também conheceu o memorial descritivo da obra, que teve início no mês passado, em São Bernardo.

O encontro serviu para que Auricchio pudesse embasar projeto que deverá ser encaminhado à Câmara Municipal para ser avalizado pelos vereadores. Para que o BRT-ABC passe pela cidade de São Caetano, a administração deve dar autorização ao Estado por meio de lei. Deputado estadual com domicílio eleitoral em São Caetano,

Conforme o prefeito, modernizar o transporte público é um dos grandes desafios que os municípios devem enfrentar. O chefe do Executivo avalia que a população necessita de opções de modais que a levem de forma mais rápida ao seu destino.

“Não é razoável que as pessoas ainda percam horas em seus deslocamentos de rotina, seja para o trabalho, para o estudo ou qualquer outra atividade. Isso traz um enorme impacto na qualidade de vida dos cidadãos. Por isso, não só temos acompanhado, como temos participado ativamente junto ao governo do Estado para dar celeridade ao BRT. Viabilizar este projeto é uma necessidade urgente”, disse o prefeito.

O BRT-ABC é o modal prometido pelo governo do Estado de São Paulo, hoje sob comando de João Doria (PSDB), e que ligará o Grande ABC à Capital. O sistema foi a alternativa adotada após o projeto da Linha-18 Bronze do Metrô, que também ligaria a região a São Paulo, e que foi enterrado pelo Palácio dos Bandeirantes, principalmente pelos valores envolvidos. Inicialmente, a PPP (Parceria Público-Privada) previu investimento de R$ 4,26 bilhões, com parte custeada pelo poder público e outra da iniciativa privada. Análises mais recentes, entretanto, mostraram que para sair do papel o projeto demandaria R$ 6 bilhões. O projeto total do BRT-ABC foi orçado em R$ 859 milhões e será bancado pela Metra, sob fiscalização do Estado.

Para o deputado estadual Thiago Auricchio, que também participou da reunião, o modal representará avanço para o transporte do Grande ABC.

“O BRT é mais uma vitória do Grande ABC junto ao governo do Estado e representará enorme avanço no transporte público da região. Estou acompanhando de perto para que o projeto saia o mais breve possível e ofereça serviço de excelência”, disse.

Com as obras seguindo o cronograma apresentado pelo governo do Estado, o BRT-ABC deverá ser entregue até 2023.

Além do prefeito e do deputado, participaram do encontro Fabrizio Setti Braga e os engenheiros da empresa Carlos Alberto Cruz, Alan Henrique de Castro, Takaharu Yamauchi, Carlos Eduardo Cheide e Antonio Braga Neto.