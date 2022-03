LeBron faz 50 contra Wizards e continua saga para evitar vexame dos Lakers

12/03/2022 | 09:10



Após derrota para o Houston Rockets, time com os piores números da NBA, a desconfiança sobre o cambaleante Los Angeles Lakers aumentou consideravelmente, mas LeBron James mostrou que vai fazer de tudo para não deixar a franquia morrer na temporada regular. O astro de 37 anos marcou 50 pontos sobre o Washington Wizards, na madrugada deste sábado, e garantiu uma vitória por 122 a 109 na Crypto.com Arena.

Com a pontuação, LeBron se tornou o jogador mais velho a atingir a marca de 50 pontos em mais de um jogo na mesma temporada. Pouco menos de uma semana atrás, ele marcou 56 pontos sobre o Golden State Warriors, em uma rara vitória em meio a uma sequência cheia de derrotas. Antes, o recorde agora batido pelo camisa 6 pertencia a Bernard King, que fez 50 mais de uma vez durante a temporada 1990-1991, jogando pelo Washington, aos 34 anos.

"Ele é um jogador de basquete realmente bom, esse LeBron James", brincou Frank Vogel, técnico dos Lakers, após a partida. "Eu acho que o que mais me impressiona é que a liga nunca viu um jogador nesse estágio da carreira em que ele está fazendo o que ele está fazendo. É simplesmente incrível, inacreditável, uma performance épica", completou.

A atuação que deixou Vogel boquiaberto também marcou o 15º jogo em 19 anos de carreira no qual LeBron fez 50 pontos. Além da alta pontuação, ele também somou seis assistências e sete rebotes. "Fui capaz de atingir uma sequência boa em um ponto da partida. Eu tentei ficar naquela zona o máximo possível e acertar algumas", comentou o astro veterano.

Os esforços do ala mantêm o Los Angeles Lakers em nono lugar da Conferência Oeste, na briga para conseguir avançar pelo menos ao play-in. Como a franquia vive um momento de crise, com nove derrotas nos últimos 12 jogos, o risco de ficar de fora das dez primeiras posições ainda aterroriza os torcedores, mas LeBron vem ajudando a reconquistar a confiança. Enquanto isso, os Wizards ocupam a 11ª colocação da Conferência Leste.

OUTROS JOGOS - Antes da vitória dos Lakers, que fechou a noite de jogos, os líderes das duas Conferências também estiveram em quadra. Primeiro colocado do Oeste, o Phoenix Suns perdeu por 117 a 112 para o Toronto Raptors, sétimo do Leste, em partida de grande apresentação de Gary Trent Jr., autor de 42 pontos, oito rebotes e uma assistência para a franquia canadense.

Enquanto isso, o Miami Heat, líder da Conferência Leste, contou com um double-double de 30 pontos e 17 rebotes de Bam Adebayo para vencer o Cleveland Cavaliers, sexto colocado, por 117 a 105. Pelos Cavaliers, Evan Mobley foi o destaque, com 19 pontos e 12 rebotes.

A rodada ainda teve outras excelentes atuações, como o show de 37 pontos de Ja Morant na vitória por 118 a 114 do Memphis Grizzlies em jogo disputado contra o New York Knicks, que teve um inspirado Julius Randle anotando 36 pontos e 12 rebotes. Em Houston, o brilho ficou com Luka Doncic, autor de 30 pontos e 14 rebotes em triunfo por 113 a 100 do Dallas Mavericks sobre os Rockets.

Veja os resultados da noite de sexta-feira e da madrugada de sábado:

Orlando Magic 118 x 110 Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks 112 x 106 LA Clippers

Boston Celtics 114 x 103 Detroit Pistons

Miami Heat 117 x 105 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 100 x 113 Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies 118 x 114 New York Knicks

New Orleans Pelicans 120 x 142 Charlotte Hornets

San Antonio Spurs 104 x 102 Utah Jazz

Phoenix Suns 112 x 117 Toronto Raptors

Los Angeles Lakers 122 x 109 Washington Wizards