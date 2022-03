OAB questiona em nota Glauco Braido

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



11/03/2022 | 08:26



A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), subsecção de São Bernardo, veiculou, ontem, nota pública em que manifesta “perplexidade” com o posicionamento do vereador da cidade Glauco Braido (PSD), que foi o único parlamentar a não ter assinado requerimento elaborado pela entidade e que pedia a cassação do deputado estadual pela Capital Arthur do Val, o Mamãe Falei (ex-Podemos).

Na carta, assinada pela presidente da comissão das mulheres da OAB do município, Martha Ochsenhofer, e também pelo presidente da entidade, Luiz Ricardo Bertanha, as advogadas repudiam os conteúdos dos áudios vazados em que o parlamentar e ex-integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) diz que as ucranianas “são fáceis porque são pobres”.

“A Ordem dos Advogados do Brasil, por sua subsecção de São Bernardo, vem a público manifestar que recebeu com perplexidade a posição adotada pelo vereador da cidade Glauco Braido (PSD), ex-integrante do MBL, ao ser o único parlamentar a votar contra uma medida que pretende cassar o mandato do deputado estadual Arthur do Val na Assembleia Legislativa de São Paulo”, sustenta a nota pública divulgada ontem.

O requerimento foi aprovado pela mesa diretora da Câmara Municipal, que decidiu colocar para apreciação dos vereadores. Foi nesse momento que Glauco Braido foi o único a se posicionar contrário ao requerimento da comissão das mulheres da OAB.

“Os áudios são asquerosos, agressivos e repulsivos. Não esperamos isso de ninguém, muito menos de um deputado estadual. E chama a atenção um vereador (Glauco Braido) que não apoiou nosso requerimento. Ele foi o único em toda a Câmara a não ter apoiado”, declarou Martha. “Lembrando que o vereador agiu contra o próprio partido”, emendou a advogada.

Na última sessão, os vereadores acabaram por discutir, por mais de uma hora e meia, duas moções que tinham o deputado Mamãe Falei como pivô. Uma apoiava a Assembleia e a possível cassação do parlamentar, enquanto outra repudiava as falas do deputado estadual. Houve troca de farpas, principalmente entre os vereadores Paulo Chuchu (PRTB) e o próprio Glauco Braido.

Braido, em contato com o Diário, declarou que se posicionou contrário ao requerimento da comissão das mulheres da OAB por entender que o documento não estava completamente correto.

“É importante deixar claro que desde o primeiro momento me posicionei contra os absurdos ditos pelo deputado estadual Arthur do Val, no entanto, não posso assinar uma moção de repúdio baseada num fato mentiroso de que ele teria ido à Ucrânia apenas desrespeitar as mulheres, pois o MBL coletou uma expressiva soma de recursos e cuja prestação de contas está à disposição de todos na internet”, sustentou o vereador pessedista.