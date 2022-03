Gil do Vigor revela que sua mãe foi ameaçada de morte enquanto ele estava no BBB: -Durante o meu cancelamento

11/03/2022 | 08:10



Quem acompanhou o Gil do Vigor na edição passada do Big Brother Brasil sabe o quanto ele era apaixonado pelo reality e realizou um dos seus grandes sonhos ao ser confinado. Mas pelo que parece, a sua visão sobre a atração mudou muito.

Na noite da última quinta-feira, dia 10, o economista participou do podcast PodPah e revelou que as coisas mudaram desde a sua participação. Segundo Gil, se rolasse uma segunda chance de entrar no BBB ele não aceitaria e o motivo é bem simples e se resume a sua família.

- Antes de começar esse Big Brother, eu dizia que eu entraria. Eu amo e vou ser apaixonado para sempre. Porém, hoje eu estou assistindo com outra visão, começou.

Em seguida, o ex-BBB revelou que sua mãe foi ameaçada de morte durante o seu cancelamento no reality:

- Minha família foi muito atacada. Minha mãe foi ameaçada de morte. Um carro preto parou na frente da minha casa, e disseram: Eu estou aqui na frente, eu vou matar vocês, durante o meu cancelamento.

Gil então continuou:

- Como eu estava dentro do programa, eu não vi. Então minha família contava e soava muito estranho. Mas hoje, acompanhando as redes sociais e vendo de novo, vendo as famílias tendo que se pronunciar e tal, eu falei: Caramba, realmente. Eu lembro do que minha família passou e falo não. Eles não merecem, sabe? Por mim eu entrava mesmo, porque vocês sabem que eu sou doido. Mas hoje eu penso na minha família. Eles já passaram por isso, e eu acho que eles não merecem passar de novo.