Taxa anual do CPI da Alemanha acelera a 5,1% em fevereiro, confirmando prévia

11/03/2022 | 07:33



A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha acelerou para 5,1% em fevereiro, ante 4,9% em janeiro, segundo dados finais publicados nesta sexta-feira (11) pela Destatis, a agência de estatísticas do país. Na comparação mensal, o CPI da maior economia da Europa subiu 0,9% em fevereiro. Os números de hoje vieram em linha com as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal e confirmaram estimativas preliminares.