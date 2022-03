No BBB22, Arthur Aguiar fala sobre Jade Picon para Paulo André: Ela me valoriza mais do que eu valorizo ela

10/03/2022 | 08:10



A madrugada desta quinta-feira, dia 10, no BBB22 foi marcada pela Festa do Líder de Pedro Scooby. Ainda assim, o maior assunto entre os brothers ainda era Jade Picon - sétima eliminada no programa. Inclusive, muitos ainda mantém a fé de que a sister irá voltar a qualquer momento.

Em conversa com Paulo André, Arthur Aguiar fez um desabafo sobre a rivalidade com a influenciadora.

- Ela era braba. Acontecia uma prova, ela já chamava o quarto dela e pá, organizava as estratégias, começou PA.

- Ela não fez grandes movimentações para ser considerada grande jogadora, rebateu Arthur.

E continua:

- Ela me valoriza mais do que eu valorizo ela essa competição. Ela me considera como rival, eu não considero. Eu não dou essa importância toda pra ela.

Laís se agarra ao lollipop

Se for para cair, Laís quer cair atirando. Embora o quarto lollipop venha perdendo membros praticamente toda semana, a médica revelou que não pretende deixar o grupo.

- Eu sei que o povo pode estar não gostando do lollipop, porque era um grupo grande que votava junto pra se proteger, sei lá, mas eu não abandonaria vocês, poderia fazer outras alianças, mas não ia deixar vocês, disse Laís para Eslovênia.

- Concordo, mas coerência é muito individual, rebate Eslô.

- Eu falei pro Gustavo que não ia votar nele, nem no Eli, por ser uma pessoa que eu relaciono, e outra, uma pessoa do meu quarto. Então, joguei meu voto fora sim, e Gustavo disse, se fosse Lucas e Eslovênia o que eles fariam?, e eu disse, pelo que eu sei dela, ela manteria a coerência e não ia votar no grupo também, explicou Laís.

E continua:

- Ele me disse que votaria no DG por mim, mas disse que eu separo relação de voto, e se ele não entende, melhor se afastar. Tem só quatro pessoas [no lollipop], mas não largo a mão de nenhum. Eles já eram minha prioridade aqui dentro, e se eu votasse no Eli, eu seria massacrada lá fora. Ele disse que concorda, então pronto. Comigo é assim.

- Vocês não querem fazer novas contratações, não? Magoa quem quer entrar, brincou Lucas.

- Depende se a visão de jogo é coerente com a nossa, rebateu Laís.

Pedro Scooby sente cheiro estranho na festa

Apesar das movimentações de jogo, suposições sobre Jade Picon e intrigas. A noite, na verdade, era de Pedro Scooby. Mas, parece que o surfista não curtiu muito a decoração, ou melhor, o cheiro de sua festa.

Scooby chegou a dizer que o odor era bizarro e afirmou que vinha de um dos participantes.

- Mano, alguém tá com uma catinga de CC.

A produção logo cortou a câmera, afinal, um dos patrocinadores do programa é justamente uma marca de desodorante.

Eita Scooby!