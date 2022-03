Clínicas privadas preveem vacina contra gripe neste mês

07/03/2022 | 08:01



Clínicas particulares de São Paulo pretendem começar até o fim de março a campanha da gripe de 2022. Algumas unidades já fazem agendamento para o início da aplicação domiciliar a partir do dia 25. Na rede pública, a campanha costuma ser a partir de abril, mas o Ministério da Saúde estuda antecipar. Os novos imunizantes são adaptados à cepa Darwin do vírus, que causou um surto de casos no Brasil no fim do ano passado.

Em nota, o ministério informou já ter contratado 80 milhões de doses de vacinas junto ao Instituto Butantan. Há dez dias, o órgão paulista antecipou a entrega do 1º lote de imunizantes contra a influenza (gripe) deste ano, com 2 milhões de doses.

A vacinação na rede pública tem por objetivo imunizar os grupos de mais risco, entre eles, idosos acima de 60 anos, crianças menores de 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, indígenas, profissionais da saúde e da educação, entre outros. Cerca de 70% dos óbitos pela doença são nesses grupos.

A campanha nacional contará com 80 milhões de doses, das quais metade será entregue até o fim de março. O restante deve ser entregue até o fim de abril, conforme o Butantan. Como o imunizante foi atualizado para a nova cepa, os médicos recomendam que mesmo quem tomou a vacina no final de 2021 procure um posto de saúde ou clínica.

A clínica Vaccin já está enviando aos pacientes informações para o agendamento domiciliar. As aplicações vão começar a partir de 25 de março. Para pagamento antecipado, o valor da dose sai por R$ 100. Após a chegada da vacina, o custo da aplicação deve variar entre R$ 130 e R$ 160.

A Dasa, rede de saúde integrada, que reúne mais de 900 unidades em todo o Brasil, planeja iniciar a campanha contra a gripe este ano entre março e abril. Assim que for iniciada, o interessado poderá ir até uma unidade ou agendar a aplicação domiciliar.

O CDB também pretende iniciar a campanha de vacinação contra a gripe entre o fim de março e começo de abril. Conforme o laboratório, será possível agendar aplicação domiciliar, assim como comparecer à unidade da Avenida Brasil, no Jardim Paulista, na zona sul da capital paulista - com ou sem agendamento prévio.

Já o Grupo Fleury informa que vai contar com a versão atualizada a partir da inclusão da cepa Darwin, mas ainda não tem data definida para iniciar a prestação de serviço.

ALERTA

"A influenza provoca surtos anuais com picos nos meses de outono e inverno, causando de mil a três mil óbitos e cerca de seis mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), uma das formas graves que também se manifesta na covid-19", afirma Isabella Ballalai, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

No ano passado, a campanha de vacinação contra a influenza começou em abril e se estendeu até setembro por causa da baixa adesão. O balanço foi de 72,1% do público-alvo vacinado, mas a meta do governo federal era ter 90% do grupo prioritário imunizado.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, as vacinas contra a covid-19 podem ser administradas de maneira simultânea com os demais imunizantes ou em qualquer intervalo na população acima de 12 anos de idade. Crianças entre 5 e 11 anos de idade deverão aguardar um período de 15 dias entre a vacina do coronavírus e outros imunizantes.

