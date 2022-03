Obituário - 7 de março de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/03/2022 | 08:03



SANTO ANDRÉ

Yvonetti Sandron Silva, 88. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

Maria Lucia Prestuba Gonçalves, 87. Natural de Pederneiras (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Jovelina Oliveira dos Santos, 83. Natural de Jardim (Ceará). Residia na Vila Rica, em Santo André. Pensionista. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clotilde de Almeida Garcia, 80. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Irineu César Ferro, 79. Natural de Rio Claro (São Paulo). Residia na Vila Boa Vista, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

José Conceição Carvalho, 75. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vilma Deak Paim, 64. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Márcia dos Anjos Ribeiro, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Luiza, em Embu das Artes (São Paulo). Dia 3, em Santo André. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes.



SÃO BERNARDO

Luiz de Lira, 90. Natural de Presidente Juscelino (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Cruzeiro, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Norma Justo Gimenez, 86. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

Joaquim Rodrigues da Silva, 79. Natural de Igaporã (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Maria das Graças da Conceição, 68. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 3, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

Benedita Maria Bento, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

José Geraldo Pereira, 53. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Wilson Figueiredo da Silva, 53. Natural de Licínio de Almeida (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Maria Aparecida Alves Bezerra, 51. Natural de Ipueiras (Ceará). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Sebastião Licindo Pires, 76. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

João Cadende Silva, 76. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Jardim São Caetano. Dia 3, em Santo André. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Hercília Sapia Ferreira, 90. Natural de Santa Adélia (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Deusdet Cordeiro dos Santos, 86. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 3, em Santo André.

Maria Augusta Alves, 83. Natural de Alfenas (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoel Claudino Oliveira Filho, 82. Natural da Colônia Leopoldina (Alagoas). Residia no Centro de Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Cristo de Jesus, 78. Natural de Casa Nova (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

João Catarino Alves, 74. Natural de São Geraldo (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 2, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Antônio Ferreira Costa, 72. Natural de Diogo de Vasconcelos (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 2. Vale da Paz.

Ariston Gomes Souto, 72. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Itapura, em São Paulo, Capital. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Zilma Paz Soares, 71. Natural de Crato (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 3, em Diadema. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Joana D’Arc Siqueira Lajos, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º. Cemitperio Municipal de Diadema.

Jonas Leme de Souza, 69. Natural de Londrina (Paraná). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Ricardo Mauro, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

João José de Souza, 59. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Alberto do Nascimento, 54. Natural de Quixeramobim (Ceará). Residia na Cidade Domitila. Dia 2, em Diadema. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo, Capital.

João Teixeira Gomes, 47. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Zilda de Oliveira, 45. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Priscila Fernanda Martins, 37. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Kelly Araujo Serafim, 21. Natural de Diadema. Residia em Eldorado. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Francisco de Assis Costa, 72. Natural de Barbalha (Ceará). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 3. Vale dos Pinheirais.