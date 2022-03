Glória Maria relembra de episódio com maconha na Jamaica

06/03/2022 | 09:10



Glória Maria marcou presença durante o programa Altas Horas do último sábado, dia 5, para receber uma homenagem por conta do Dia Internacional da Mulher que é comemorado na próxima terça-feira, dia 8, e dentro do programa ela relembrou o uso de maconha em uma reportagem.

Caso você não saiba, Glória Maria é uma jornalista que adora viver longe dos estúdios e da redação. Isso mesmo, ela gosta de fazer reportagem de campo e em uma reportagem que estava produzindo sobre a Jamaica, a apresentadora precisou experimentar maconha.

- Ali eu não fui enganada, eu sabia que era a coisa jamaicana... Que todo mundo sabe... Quer dizer, era só uma questão de eu traduzir pro Português, o intérprete não ia saber. Talvez eu tenha enganado o intérprete. Mas Jamaica é Jamaica, né!?

Logo em seguida eles continuaram falando sobre viagens internacionais e no momento em que o assunto começou, Serginho Groismann questiou Glória Maria se ela, em suas viagens, já teve algum problema com intérpretes. E ela, além de citar o episódio da maconha, negou que tivesse tido este problema e ainda contou uma outra história.

- Não, nunca aconteceu. Porque a gente faz um trabalho rigoroso para conseguir. Teve uma vez no Irã, que é um país que todo mundo acha que é muito sério, muito rigoroso. A gente foi para um deserto que fazia até 70 graus e ele falou que não trouxe água, o cara traduzindo. Aí o cara pegou uma garrafa que era tipo a cachaça deles: olha, mas eu trouxe isso aqui, que era proibido.

Se tem uma pessoa que tem ótimas histórias de viagens para contar essa pessoa é Glória Maria, né!?