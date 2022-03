USCS inaugura hoje seu sexto campus, na cidade de Itapetininga

Aline Melo

Diário do Grande ABC



05/03/2022 | 08:17



A USCS (Universidade Municipal de São Caetano) inaugura hoje, às 10h, o seu sexto campus, o primeiro fora da Região Metropolitana. Localizado na cidade de Itapetininga, a 180 quilômetros de São Caetano, a unidade se junta aos quatro da cidade de origem e a um que fica na Capital. São aguardados para a cerimônia de inauguração o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), além dos prefeitos de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), e de Itapetininga, Simone Marquetto (MDB), além de autoridades dos dois municípios.



O ex-prefeito de São Bernardo e ex-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) William Dib foi convidado para dar a aula inaugural do curso de medicina, que é o primeiro da cidade e que terá 60 alunos neste primeiro semestre. A partir de agosto, outros 60 estudantes iniciam o curso. No fim de seis anos, quando a primeira turma estiver se formando, a expectativa é a de ter 720 graduandos na unidade.



O reitor da USCS, Leandro Prearo, destacou que essa é uma expansão que ocorre após um longo período de preparação – desde 2017 são realizadas as tratativas necessárias – e que é resultado do crescimento qualitativo que a instituição vem apresentando nos últimos anos. “É uma expansão moderada, a gente não quer construir polos em várias cidades, não é essa nossa intenção, mas é um crescimento que acontece naturalmente”, afirmou. “Temos nos destacado em pesquisas, nos testes da vacina, aparecendo para o Estado e para o Brasil”, completou.



O campus de Itapetininga vai funcionar em instalações que foram cedidas por 20 anos pela prefeitura da cidade. Nos últimos dois anos foram realizadas as adequações e reformas necessárias. Os alunos que vão ingressar no curso já no primeiro semestre terão experiência de atuação nos equipamentos públicos de saúde do município. “O DNA da USCS é trabalhar com o poder público, fazer projetos em conjunto, políticas públicas em conjunto e aqui fomos muito bem recebidos”, citou Prearo. “Somos uma universidade pública, sem fins lucrativos, entendemos que vai ser bom para todo mundo, inclusive para São Caetano”, completou o reitor, mencionando que um novo campus vai resultar em mais experiência para os docentes e mais investimentos nas instalações da universidade na sua cidade sede.



A prefeita de Itapetininga celebrou a chegada da USCS ao município. “Esta é uma das maiores conquistas da nossa gestão. Estou muito feliz. É um sonho sendo realizado. É um trabalho que começou há cinco anos e é concretizado hoje. Desde fevereiro de 2017, percorri os ministérios da Educação, Saúde e até o gabinete da Presidência da República em busca da instalação do curso de medicina”, relembrou.



“Com certeza, com os alunos aqui, o campus estará movimentando a economia, gerando qualidade de vida, saúde pública, geração de emprego, arrecadação de impostos e ainda mais qualidade para os serviços de saúde pública, que é o mais importante, o principal propósito, com a vinda de especialistas que ainda não temos na cidade. Estou muito feliz. Valeu a pena”, concluiu Simone.



Polo comercial e de serviços, Itapetininga é o terceiro maior município do Estado de São Paulo em área. Tem cerca de 167 mil habitantes, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) de 2021. A cidade conta com grande vocação agrícola e vasta extensão rural, apresentando o 12º maior PIB do agronegócio paulista.