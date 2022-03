EC São Bernardo busca reabilitação em partiad direta com o Noroeste

Dérek Bittencourt



05/03/2022 | 00:01



Depois de um começo de Série A-3 do Campeonato Paulista muito bom, permanecendo invicto durante sete rodadas, o EC São Bernardo colecionou um revés e um empate nos dois últimos compromissos pelo torneio. Hoje, entretanto, o Cachorrão tem a chance de fazer as pazes com a vitória, mas tem parada dura pela frente, em confronto direto do G-8 com o Noroeste, a partir das 16h, no Estádio Dr. Alfredo de Castilho, em Bauru.

Enquanto os são-bernardenses somam 16 pontos e ocupam a quarta colocação na classificação, os bauruenses têm 17, na vice-liderança. Assim, um triunfo alvinegro no Interior pode alçá-lo justamente para a segunda posição do torneio.

"Como vem sendo neste Estadual, será mais uma partida difícil. O adversário tem muita força dentro de casa, está bem posicionado na tabela e realizou boas campanhas nos últimos anos. Porém, corrigimos algumas situações na semana e estamos preparados para desempenhar nosso melhor, com muita concentração do início ao fim da partida”, projetou o técnico Renato Peixe, que não deve ter desfalques para esta partida.