'A benção, João de Deus. Nosso povo te abraça...', E lá estava o nosso repórter...

O ano: 1980. Em São Paulo, naquele dia inesquecível, Ricardo foi o nosso colega de cobertura no Campo de Marte. Multidão reunida. Por certo, nos perderíamos. Ricardo foi por um lado, o repórter por outro. Antes combinamos: terminada a missa campal, nos encontramos em tal lugar.

Deu tudo certo e, temos certeza, Ricardo, como nós, guarda a credencial recebida para a cobertura da visita de João de Deus a São Paulo. Ricardo ainda acompanharia João Paulo II em Aparecida. E lá se vão mais de 40 anos...

BRASIL DE PONTA A PONTA

A primeira visita do papa João Paulo II ao Brasil começou em 30 de junho de 1980. Doze dias de visitas que incluíram, além de São Paulo e Aparecida, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória, Porto Alegre, Curitiba, Manaus, Recife, Salvador, Belém, Teresina e Fortaleza.

Calcula-se que 12 milhões de pessoas viram o papa em sua viagem mais longa até então: iniciara seu pontificado 19 meses antes. Sua Santidade estava no auge da forma.

AQUELES MOMENTOS... João Paulo II no Campo de Marte e em Aparecida. Ricardo Hernandes não se limita a fotografar o papa. Procura registrar a emoção das pessoas: a moça socorrida pelos policiais, a mãe que viu a filha ser beijada pelo papa que se ajoelhou para recebê-la ao lado dos irmãos, os irmãos recebidos pelo papa, emocionados ao lado da avó

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Ricardo Hernandes



DIÁRIO HÁ 50 ANOS

Terça-feira, 7 de março de 1972 – Ano 14, edição 1785

FUTEBOL – Com os jogos São Bernardo 2, Ribeirão Pires 1, no Volkswagen Clube; e Diadema 0, Santo André 0, no campo do Meninos, teve início domingo (5-3-1972) a III Copa João Ramalho.

A abertura contou com a presença dos prefeitos Aldino Pinotti (São Bernardo) e Evandro Caiffa Esquivel (Diadema), e o representante do governador Laudo Natel, João Cara Valentim. O Hino Nacional foi executado pela Corporação Musical Carlos Gomes, de São Bernardo. Alvimar Antonio, Atleta Símbolo de São Bernardo, deu a volta olímpica na pista do VW Clube. Desfilaram, também, os árbitros e as delegações das várias seleções participantes, com o juramento dos atletas.

Pelo Torneio 25 de Janeiro, no Estádio de Vila Pires (hoje Bruno Daniel), Santo André 2, Portuguesa Santista 2.

No Estádio Lauro Gomes, em São Caetano, o Saad venceu o misto do Corinthians Paulista por 2 a 0.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 7 de março de 1992 – ano 33, edição 8013

INDÚSTRIA – Comentários a respeito de demissão em massa na Cerâmica São Caetano estão preocupando os funcionários. Vinte trabalhadores já foram dispensados. Fala-se em corte de 500 dos 800 empregados. A Cerâmica São Caetano chegou a empregar 2,7 mil pessoas na época do Plano Collor. Em outubro de 1990 a fábrica foi interditada durante uma semana por razões de segurança.

Segundo o Sindicato da Construção Civil de São Caetano continua ocorrendo casos de silicose (doença respiratória) na fábrica. Reportagem: Vitor Nuzzi.

EM 7 DE FEVEREIRO DE...

1902 – Do correspondente do ‘Estadão’ na Estação Rio Grande (da Serra) – Ouvimos de pessoa que nos merece inteiro crédito que na prisão número 4 da Cadeia Pública da Capital se acha recolhido, de há três para quatro meses, Jeronymo Fernandes, espanhol, sem culpa firmada e sem que ninguém se lembre dele. Jeronymo foi preso em Campo Grande, distrito do Alto da Serra, por ter arranhado com um canivete outro indivíduo que tentou enforca-lo. Eram ambos empregados da ferrovia. A ser verdadeiro o fato, chamamos a atenção do senhor doutor chefe da polícia.

1917 – O médico Cristóvão da Gama exonera-se do cargo de inspetor literário de São Bernardo. Tal serviço passa a ser acumulado pelo prefeito Saladino.

1922 – Do correspondente do ‘Correio Paulistano’ em Paranapiacaba: faleceu, na Capital, onde se achava em tratamento, o senhor Miguel Munhoz, empregado aposentado da Ferrovia, deixando viúva e uma filhinha.

Falecimentos

OROPHEO DELLA COLETTA

(Piracicaba, SP, 28-1-1930 – São Caetano, 3-2-2017)

Há cinco anos, Memória noticiava a partida do Sr. Oropheo, diretor financeiro da Beneficência Portuguesa de São Caetano.

Santo André

Antenor Guilherme da Rocha, 91. Natural de Extrema (Minas Gerais). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Moacir Fantinelli, 75. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

São Bernardo

Wilson de Almeida Gil, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Maria das Graças da Silva, 70. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério do Baeta.

São Caetano

Maria Helena Góis Schmidt, 84. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 18, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Diadema

Raquel Araujo da Silva, 79. Natural de Boninal (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Ribeirão Pires

Amilton dos Santos, 69. Natural de Piraí (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Iramaia, em Ribeirão Pires. Dia 5 de fevereiro, sendo sepultado em 1º de março. Cemitério São José.

Claudio Ribeiro de Souza, 52. Natural de Jequié (Bahia). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.