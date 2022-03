Rússia continuará com ações na Ucrânia, mesmo com negociações marcadas para hoje

03/03/2022 | 07:42



O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, informou, nesta quinta-feira, 3, que o país está pronto para continuar as negociações para encerrar o conflito com a Ucrânia, mas que manterá as operações militares mesmo em meio às conversas.

Segundo ele, a delegação russa enviou suas demandas aos representantes ucranianos no início desta semana e, agora, aguarda por uma resposta no encontro marcado para hoje. "Ainda estamos abertos à conversa", assegurou, em coletiva de imprensa.

Lavrov voltou a justificar a decisão do Kremlin de ordenar a invasão do país vizinho. De acordo com ele, o objetivo é "desmilitarizar" e combater a influência nazista na região. O ministro acusou o Ocidente de influenciar a Ucrânia a atrasar as negociações e disse que o presidente russo, Vladimir Putin, conversou hoje por telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron. Com informações da Associated Press.