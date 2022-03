Zé Felipe alfineta Rezende, ex de Virgínia, durante show: - Hoje ela tá com um muito melhor que ele

01/03/2022 | 09:11



Não é segredo para ninguém que Zé Felipe não suporta o youtuber Rezende, ex-namorado de Virginia Fonseca. Os dois já se estranharam publicamente nas redes sociais. E, recentemente, o cantor fez questão de alfinetar o influenciador durante um show.

- Porque o mundo, ele não gira, ele capota meu amigo, começa Zé.

- Eu já vi muito homem nesse mundo falar assim: Você nunca vai achar alguém melhor que eu. E hoje ela tá com um muito melhor que ele. Você nunca vai achar um mais rico que eu. E ela arrumou um 10 vezes mais rico que ele, continuou o cantor.

Enquanto isso, Virginia Fonseca e Camila Loures gravavam toda a cena. A youtuber, por sua vez, pareceu chocada com as palavras do marido.

No final de 2021, os dois se estranharam após Virginia perder uma ação judicial movida por Rezende. Ao tomar as dores da esposa, Zé Felipe foi publicamente dizer que pagava a indenização ao vender sete vacas.

- O jurídico foi fraco, por isso trocamos! Demos sete vacas e pagamos a dívida.

Caso você não sabia, enquanto namoravam, entre 2018 e 2020, Virginia e Rezende também tinham um contrato de trabalho - já que ela era agenciada pela empresa do namorado.

Quando a parceria acabou, e ambas as partes chegaram em um acordo na Justiça - que consistia em Virginia pagar dois milhões de reais de indenização ao ex- o assessor da youtuber ainda alfinetou:

Deve estar ruim aí, meu camarada. Perdeu o maior faturamento da empresa e perdeu a mulher.

Mais tarde, Rezende postou uma foto procurando o valor de uma vaca no Google.