Capital mantém vacinação de crianças contra a Covid-19

28/02/2022 | 10:47



Apesar da prefeitura da capital paulista ter decretado ponto facultativo durante o feriado de carnaval, hoje (28) será feita a vacinação contra a covid-19 das crianças acima de 5 anos de idade. A imunização ocorre das 8h às 19h nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas.

As crianças devem estar acompanhadas por um responsável adulto com documento de identificação, comprovante de residência e carteirinha de vacinação.

Os endereços dos locais de vacinação podem ser consultados na página da Secretária Municipal de Saúde.

A página De Olho na Fila mostra a disponibilidade de doses e as filas nos postos de vacinação. As crianças de 5 anos de idade e as entre 5 e 11 anos com auto grau de imunossupressão podem receber somente as vacinas pediátricas da Pfizer.