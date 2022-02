Santo André arranca virada espetacular contra o Guarani em Campinas

Anderson Fattori



26/02/2022 | 22:34



O Santo André conquistou virada espetacular contra o Guarani, neste sábado (26), em Campinas. Depois de ir para o intervalo perdendo por 2 a 0, o time comandado pelo técnico Thiago Carpini massacrou o Bugre na segunda etapa e virou para 3 a 2 quando estava com um jogador a menos, e no último lance da partida.

Com a vitória, o Ramalhão respira na luta contra o rebaixamento no Paulistão, vai aos dez pontos e sobe para a segunda colocação no Grupo D, à frente do Santos, que tem nove e hoje enfrenta o lanterna Novorizontino, na Vila.

O Santo André teve dois tempos distintos. No primeiro, apesar de ter mais posse de bola e iniciativa, errou passes e sofreu com as investidas do Guarani, que marcou aos quatro minutos, com Lucão, aproveitando bola espirrada. O segundo foi de pênalti, convertido por Giovanni Augusto, aos 31, depois de a bola bater na mão de Sabino dentro da área.

Tudo parecia conspirar para mais um revés do Ramalhão, que foi cabisbaixo para os vestiários. Foi então que o técnico Thiago Carpini sacou o lateral-esquerdo Thallyson para a entrada do atacante Bruno Xavier e mandou o time ao ataque.

O Santo André já havia criado quatro bons momentos para marcar, inclusive com uma bola na trave, até que Júnior Todinho, aos 20 minutos, conseguiu mandar para a rede. Na sequência, aos 30, o zagueiro Luiz Gustavo, também de cabeça, acertou no ângulo para deixar tudo igual no duelo.

Mesmo com o empate, o Santo André seguiu melhor, aproveitando um Guarani desnorteado. O goleiro Kozlilinski fez pelo menos mais duas boas defesas e impediu a virada.

Foi então que um lance mudou tudo. Em um dos seus primeiros toques na bola, Gionanny Bariani perdeu disputa no meio de campo, fez falta dura em Madison e foi expulso, deixando o Santo André com um jogador a menos, aos 42 minutos da etapa final.

Mas brilhou mais uma vez a artilharia área do Ramalhão. Aos 50 minutos, após cruzamento na área, Jatobá mandou entre as pernas do goleiro para decretar a incrível virada.