Altos e baixos dos 15 anos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



27/02/2022 | 00:01



Com novos desafios, sentimentos e dilemas, Poliana Moça, cuja personagem que dá nome à trama é interpretada por Sophia Valverde, de Mauá, é a nova novela infantojuvenil do SBT, que, inclusive, estreia no próximo mês nas telinhas. Continuação da “primeira temporada” da trama – As Aventuras de Poliana – desta vez a menina vai enfrentar alguns novos problemas: os da adolescência.

A emissora ainda não divulgou a data exata da estreia, mas fãs especulam que seja na segunda quinzena de março. A nova novela será exibida de segunda a sexta-feira, a partir das 20h30.

Assim como acontece com muita gente que deixa a infância, Poliana surgirá com um visual mais juvenil na história e vai se apaixonar. Seu coração, porém, ficará dividido entre o seu amigo João (interpretado pelo ator Igor Jansen) e Eric (Lucas Burgatti).

“É uma transformação da infância para a pré-adolescência, com conflitos amorosos e de amizade”, comentou Sophia em uma live realizada na semana passada pelo canal do Youtube TV Zyn.



Bastidores das gravações de Poliana Moça. Foto: Reprodução

Logo no início da história, Poliana vai precisar decidir quem vai ser seu grande par em sua festa de 15 anos. A escolha está entre João, seu amigo, e Eric.

Existem boatos de que Poliana dará seu primeiro beijo. E, claro, os capítulos serão recheados de aventuras, emoções e muita música.



João e Poliana. Foto: Reprodução

Ainda na live, a protagonista adiantou que outros casais também vão se formar, assim como amizades, já que novos personagens aparecerão na trama.

Além de Poliana, João e Eric, Kessya, interpretada por Duda Pimenta, também estará na novela. Ela será uma das melhores amigas da protagonista da novela.

Mas alguns personagens também saíram e não participarão da continuação, como, por exemplo, a atriz Larissa Manoela, que interpretava Mirela. Assim como a digital influencer e atriz Flavia Pavanelli, que vivia Brenda.

GRAVAÇÕES

Ainda em live, Sophia comentou que as gravações de Poliana Moça começaram muito antes da pandemia, entre 2019 e início de 2020. Porém, por conta do isolamento físico, em que todos precisaram ficar em casa, as gravações foram suspensas e os atores só voltaram a se encontrar em meados de julho do ano passado.

Assim, como se passou muito tempo até as gravações serem retomadas, a produção da novela descartou todo o conteúdo já gravado. Foi tudo gravado de novo.

Sophia também comentou que, mesmo na pandemia, os atores e a produção faziam reuniões on-line, para não perderem o contato e, principalmente, a interação com os amigos de cena.

CAPÍTULOS

A estreia de Poliana Moça ainda está recheada de novidades. Toda terça e quinta-feira, sempre depois dos capítulos da novela, a emissora vai lançar o canal Policast, disponível também pelo canal do Youtube, TV Zyn.

Os fãs poderão conferir conteúdos importantes de bastidores com os atores e produção. O programa apostará na interação com o público.

História foi inspirada em livro

O principal ponto de partida para a sequência da saga é o livro Pollyanna Moça (em inglês, Pollyana Grows Up), lançado em 1915 pela escritora norte-americana Eleanor H. Porter (1868-1920). A obra retrata a juventude de Pollyanna, agora transformada em uma jovem de 20 anos. Para a novela, a produção contou com uma modernização de diversos elementos do livro, assim como o acréscimo de personagens, mas mantém a mesma pegada divertida.