Smartphone TCL 30SE é lançado com desconto especial no Aliexpress

Da Redação

Do 33Giga



26/02/2022 | 02:55



A TCL começa hoje (26) a pré-venda de seu novo smartphone TCL 30SE. O aparelho tem estreia mundial no site chinês Aliexpress com promoção especial para os consumidores brasileiros. O modelo, com preço sugerido de a partir de R$1.603, está com 50% de desconto, sendo vendido por R$801.

Disponibilidade Além do desconto de 50%, o TCL 30SE oferece mais desconto na página do produto por meio da dinâmica de cupom. Para saber mais e garantir o seu, acesse: https://s.zbanx.com/r/chcWzfOpAeMt

Conheça o TCL 30SE

Para quem não abre mão de uma boa experiência fotográfica, o TCL 30SE conta com câmera tripla, sendo a lente principal de 50MP – acompanhada por uma macro (2MP) e uma de profundidade (2MP). O conjunto conta, ainda, com a tecnologia 4-in-1 Big Pixel, que captura mais luz, aprimora o brilho e reduz ruídos em condições de baixa luminosidade.

O TCL 30SE entrega, também, design simples, moderno e atraente. O modelo tem estética minimalista, com parte traseira lisa de vidro e curvas refinadas para o conforto das mãos. A novidade está disponível nas cores Space Gray (cinza) e Atlantic Blue (azul).

Nas especificações internas, o smartphone da TLC é equipado com processador Helio G25 alimentado pela tecnologia hyperEngine, que fornece desempenho suave mesmo em multitarefa. A experiência fica completa com a memória RAM de 4GB (expansível para 5GB) e duas versões de armazenamento interno à disposição (64GB ou 128GB).

Na parte da frente, a experiência de vídeo fica por conta da tela HD+ de 6,52 polegadas com tecnologia de aprimoramento da NXTvision – que garante cores luxuosas, boa claridade, definição nítida e contraste caprichado. O display também traz exibição Eye-care, que se ajusta aos olhos e permite uma utilização mais confortável.

Para fechar o pacote, o TCL 30SE chega ao mercado com bateria poderosa de 5000mAh. Além de boa duração e o carregador rápido de 15W, o modelo conta com otimização inteligente da vida útil dessa bateria. Prolongando o tempo de utilização do smartphone.